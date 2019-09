A Murabilia si parla di giardini storici

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 2 settembre 2019, 13:00

Dalle giovani promesse ai grandi interpreti internazionali, come il violoncellista Enrico Bronzi e il flautista Paolo Taballione, attraverso 12 concerti, tre conferenze e sette fra masterclass e laboratori musicali. Si presentano con un programma più ricco che mai la settima edizione di “Open Gold” e la quarta del “Festival Boccherini”

lunedì, 2 settembre 2019, 12:27

Non sono bastate le sedie: oltre duecento persone, molte in piedi, hanno partecipato ieri sera all’ultimo concerto estivo organizzato da Animando per la rassegna Real Collegio Estate, nel chiostro di Santa Caterina

lunedì, 2 settembre 2019, 11:53

Nudi femminili, indagini sulla natura, ritratti che mostrano un utilizzo inedito della luce, grandi viaggi in luoghi remoti, devastati dalla guerra o esaltati dalla cultura indigena: sono i temi principali che dal 7 settembre 2019 animeranno il Lu.C.C.A.

lunedì, 2 settembre 2019, 10:55

Domani il giornalista Paolo Mandoli intervista l’ingegnere Francesco Paolo Cecati e monsignor Michelangelo Giannotti

lunedì, 2 settembre 2019, 10:20

Grande successo per l'ultimo concerto della rassegna estiva "Sui passi di Puccini" promossa dalla comunità parrocchiale di Arliano, Chiatri, Farneta, Fibbialla, Formentale, Maggiano, Piazzano, Stabbiano, San Macario in Monte e San Macario in Piano

lunedì, 2 settembre 2019, 09:58

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di fumetti e non solo venerdì 6 settembre, dalle ore 19:30,all'edicola di Igor in via Filippo Pacini, 1 angolo piazza Giovanni XXIII a Pistoia