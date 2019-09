Cultura e spettacolo



Al Foro Boario di Monte S. Quirico concerto rap con MRizzus

lunedì, 2 settembre 2019, 06:57

L’agenzia di eventi “Palcoscenando” vi aspetta tutti il 7 settembre dalle ore 21.30 al Foro Boario a Monte S. Quirico per una serata rap. L’appuntamento, patrocinato dal comune di Lucca, vedrà sul palco, come unica tappa per la città di Lucca, il concerto di “M.Rizzus il principe di Monza” con dj set by dj Snow. Ingresso euro 10 a scopo beneficenza.