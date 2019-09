Cultura e spettacolo



Al Rustichetto di Antraccoli cena spettacolo con il cantante Mal dei Primitives

martedì, 3 settembre 2019, 09:15

Per gli appassionati della musica leggera, interessante appuntamento, giovedì 12 settembre dalle 21 presso il ristorante “Il Rustichetto” sulla via Romana ad Antraccoli, con una cena spettacolo che avrà come ospite d’onore il cantante internazionale Mal (pseudonimo di Paul Bradley Couling, cantante e attore britannico naturalizzato italiano), conosciuto meglio come Mal dei Primitives.

L’agenzia “Palcoscenando” leader in realizzazione di grandi eventi e che da anni lavora sul nostro territorio per allietare le serate dei lucchesi e non solo, in esclusiva questa volta a Il Rustichetto, propone questa presenza importante del panorama musicale italiano ed internazionale, infatti il direttore artistico Massimo Chiocca ha voluto fortemente il famoso cantante inglese. Nella sua storia musicale, Mal (che ha una carriera quasi sessantennale), sono stati molti i brani portati al successo da: Bambolina a Tu sei bella come sei, da Pensiero d’amore a Parlami d’amore Mariù solo per citarne alcuni che sono stati in vetta alle classifiche, ma bisogna ricordare anche il suo più grande successo in assoluto con la canzone Furia sigla dell’omonima serie televisiva per ragazzi.

La serata al Rustichetto sarà inoltre allietata all'inizio dal duo canoro “Le Melodie” con Francesca e Andrea.

Per prenotazione dei tavoli chiamare Il Rustichetto: 0583.471807.