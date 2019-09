Al via i corsi di Kreativa d’arte e dintorni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 3 settembre 2019, 17:07

A grandissima richiesta torna il tradizionale tour ai “Sotterranei dei baluardi delle Mura di Lucca”. La visita guidata condurrà i partecipanti nel cuore delle fortificazioni per far vedere loro, da vicino, le stratificazioni operate dal Medioevo al XVII secolo e per ammirare insieme gli interventi di sistemazione compiuti in occasione...

martedì, 3 settembre 2019, 17:03

Dopo un’estate da “tutto esaurito”, giovedì 5 settembre (ore 18.15, piazza Cittadella) le Cartoline pucciniane giungono all’ultimo appuntamento della stagione: nella suggestiva cornice della centralissima piazza Cittadella risuoneranno le melodie di Tosca – tra tutte: Recondita armonia, Vissi d’arte, E lucevan le stelle

martedì, 3 settembre 2019, 14:13

Quattro giorni di grande musica, destinati ad imprimere un segno profondo nella vita culturale della città: il Puccini World Festival torna a Lucca - dal 12 al 15 settembre - con un'edizione, quella 2019, densa di appuntamenti musicali imperdibili

martedì, 3 settembre 2019, 11:09

Appuntamento giovedì 5 settembre alle 17 all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni FBML. Copia del volume sarà offerta in omaggio

martedì, 3 settembre 2019, 09:15

Per gli appassionati della musica leggera, interessante appuntamento, giovedì 12 settembre dalle 21 presso il ristorante “Il Rustichetto” sulla via Romana ad Antraccoli, con una cena spettacolo che avrà come ospite d’onore il cantante internazionale Mal, conosciuto meglio come Mal dei Primitives

martedì, 3 settembre 2019, 08:45

Cucina, affetti, famiglia, ricordi di sapori, profumi, ambienti, paesaggi e atmosfere: c'è tutto questo nel libro che Anna Cortopassi presenterà venerdì 6 settembre alle 17 presso il Centro Maria Eletta Martini a Lucca