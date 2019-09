Cultura e spettacolo



Alla Carlo del Prete lezione di sicurezza stradale per gli studenti

lunedì, 30 settembre 2019, 13:12

Continua l'impegno di Aci Lucca per portare l'educazione stradale nelle scuole del territorio. Sabato 28 settembre i delegati del Club hanno partecipato all'evento "Inizia la scuola, facciamo festa", alla scuola media Carlo del Prete. Organizzata dal gruppo dei genitori Scuola in Movimento 3.0, la giornata ha riunito le principali società sportive lucchesi nel cortile della scuola, offrendo un pomeriggio di sport e divertimento per tutti gli studenti.

Aci Lucca, come sempre, ha contribuito con le sue attività dedicate all'educazione e alla sicurezza stradale: i ragazzi, infatti, hanno intrapreso un percorso fatto di segnali stradali da riconoscere e regole da rispettare. Al termine della prova tutti i partecipanti hanno ricevuto il diploma di supereroe della strada.