Altri due record internazionali per il Puccini e la sua Lucca Festival

lunedì, 23 settembre 2019, 14:39

Due nuovi record internazionali per il Puccini e la sua Lucca Festival ed il suo direttore artistico Andrea Colombini.

Il primo proviene direttamente da You Tube, il più grande store di filmati e video del mondo, vera vetrina internazionale per ogni settore della vita dell'umanità e in particolare per l'arte e per la musica.

Andrea Colombini, con il filmato che lo ritrae alla testa dell'Orchestra Filarmonica di Lucca e delle Cornamuse e Tamburi delle Guardie Scozzesi nell'esecuzione dell'inno nazionale scozzese "Flower o'Scotland" (del 2013, al teatro del Giglio di Lucca), ha raggiunto la quota record assoluta di quasi 3 milioni di visualizzazioni e 8000 likes: un dato che lo rende così il secondo direttore d'orchestra più visto di ogni tempo su youtube, dietro Riccardo Muti.

"Sono felice non solo per me - le parole di Colombini - ma anche per la mia splendida orchestra e per le Scots Guards, capitanate dal mio caro amico Ross McCrindle, con cui tanti progetti abbiamo realizzato e realizzeremo insieme. Essere il secondo direttore d'orchestra italiano più visualizzato di ogni tempo, dietro Riccado Muti (che con la Nona di Beethoven registrata a Chicago due anni fa ha realizzato quasi 17 milioni di visualizzazioni), mi riempie di molta gioia, specie anche per i molti likes che il nostro filmato ha ottenuto. Una bella pubblicità per noi e per Lucca, che così tanti contatti vanta con la Scozia".

Il secondo record risiede, invece, nel nono anno consecutivo del Certificato di Eccellenza di Tripadvisor attribuito al Puccini e la sua Lucca Festival che, con le sue quasi 1400 recensioni, per il 96% totalmente eccezionali e ottime, si classifica al primo posto assoluto come attrazione musicale e spettacolare a Lucca secondo quello che è il più importante e visitato sito internet turistico internazionale.

Altro record che non è solo del Festival, ma anche di Lucca e di Giacomo Puccini, che di Lucca resta l'attrazione più grande e conosciuta nel Mondo.

ECCO IL LINK AL FILM YOUTUBE CON ANDREA COLOMBINI, L'ORCHESTRA FILARMONICA DI LUCCA E LE CORNAMUSE E TAMBURI DELLE SCOTS GUARDS in FLOWER O'SCOTLAND

https://www.youtube.com/watch?v=VxAvx0DKj5A