Cultura e spettacolo



Aperte le iscrizioni alle audizioni per entrare nel Chorus Show

lunedì, 16 settembre 2019, 12:02

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all'audizione per entrare a fare parte del CHORUS SHOW! Un'esperienza originale di coro (canto e danza) che realizza in maniera scenica brani tratti da musical: una nuova esperienza coristica, rivolta ai giovani, dedicata al repertorio del musical e diretta dal Maestro Vijay Pierallini.

L'audizione è gratuita, aperta a solisti e coristi, di età compresa tra 18 e 35 anni e si terrà domenica 22 settembre, a partire dalle ore 14, alla sede della LYM Academy in Via A. Orzali n. 377 a San Concordio - Lucca (zona Porta Elisa dietro Ex Macelli).

La selezione avverrà rigorosamente dal vivo su basi musicali e sono aperte a cantanti e ballerini, maschi e femmine con residenza nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea.

Se sogni di cantare, ballare e recitare nei Musical adesso puoi realizzare il tuo sogno, entrando a fare parte del CHORUS SHOW! a cui darà vita la LYM Academy (Lucca Youth Musical Academy) di Lucca, con la direzione artistica del Maestro Vijay Pierallini,

Il coro infatti nasce all'interno della LYM Academy, scuola che ha l'obiettivo di insegnare il musical dando la possibilità di scoprire e intensificare il talento del canto, della danza e della recitazione, sviluppando professionalmente canzoni, coreografie e scene di importanti musical, brani e musical inediti da portare in scena.

I giovani cantanti saranno impegnati in canto e coreografie dei Musical più famosi (Jesus Christ Superstar, Cats, Hair, Blues Brothers, Mamma mia, Grease, Sister Act, Cabaret, ecc.). Il Maestro Pierallini si occuperà del canto solistico, corale e della direzione, mentre l'insegnamento della danza e le coreografie da musical saranno dell'insegnante della LYM Academy Alice Bertolini. Tutti potenzieranno abilità e talento nelle due discipline.

L'iscrizioni per l'audizione dovranno pervenire alla direzione delle audizioni a mezzo email entro e non oltre le ore 20 del giorno sabato 21 settembre 2019. Per contatti e info: www.lymacademy.it