Arte, satira e illustrazioni a "LuccAutori"

giovedì, 26 settembre 2019, 11:55

Alle 10 l'illustratore Lido Contemori presenta il suo libro "Colpire in alto. Viaggio nel disegno satirico dal '68 a oggi " Edizioni Il Pennino. Contemori, tra i grandi protagonisti della satira a partire dalla fine degli anni sessanta, ci accompagna in un viaggio in 50 anni di vignette e fumetti satirici in Italia, con un'analisi puntuale e appassionata come solo chi ha vissuto attivamente il periodo può raccontare.

A seguire l'inaugurazione di una mostra molto interessante dal titolo "Omaggio a Leonardo genio dell'arte" con disegni di importanti artisti contemporanei fra cui Cannucciari, Granchi, Cantini, Reggioli, Ghiribelli, Pispoli, Staino, Contemori, Giuliano e De Angelis. A cura di Stefano Giraldi.

In contemporanea l'inaugurazione della mostra "Racconti a colori". Anche quest'anno grande attenzione viene rivolta ai giovani, coinvolti nel programma del festival con questa mostra che vede la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Passaglia, impegnati nel realizzare i disegni ispirati ai 25 racconti vincitori del 18° premio Racconti nella Rete. Racconti raccolti nell'omonima antologia edita da Castelvecchi.

Le due mostre rimarranno aperte fino a domenica 6 ottobre negli orari del festival. Il programma completo del festival nel sito www.raccontinellarete.it

A seguire il titolo del racconto, il nome dell'autore e quello dell'illustratore

CONTRO CANTICO DELLE CREATURE Anna Rosa Perrone – Alessia Francini

QUANDO L'AMILCARE RISORSE Cinzia Montagna – Vittorio Passaglia

L'ATTESA Ezio Testa – Sara Starace

LA FORESTA DI DIO Giovanni Pezzella – Caterina Luchi

E INFINE VENNE IL SILENZIO Girolamo Titone – Alessandra Morra

PARI TRATTAMENTO Giuseppe Ciarallo – Filippo Pennacchi

COYOTE Grazia Marchese – Caterina Luchi

ENZUCCIO Ida Roiola – Wenrou Zhang

MARTINO NON SI DECIDE Linda Barbarino – Alessia Masi

IL MINESTRONE DI VERDURE Luca Bonacina – Bianca Benedetti

DUE ENIGMI CON LE RUGHE Luca Bruno Zambelli – Nicol Betti

IL GIROTONDO DELL'ARCOBALENO Maida Ochhionero – Mariapaola Diversi

LE ZUCCHINE ALLA SCAPECE Mariaelena Prinzi – Giulia Gallana

LA BANANA Marina Berta – Vittorio Passaglia

IL DESIDERIO Martina Scaramuzzino – Giada Sfingi

SEICENTO PASSI DAL PORTONE Michele Emidi – Elena Manicastri

CALMA APPARENTE Monica Menzogni – Livia Chitti

IL BANCOMAT Nicola Buoso – Annarica Valete

DIETRO LA DOPPIA SPUNTA BLU DI WHATSAPP Paola De Donato – Nora Giometti

MANI Paola Maldonato – Bianca Benedetti

TUTTI I GUSTI PIÙ UNO Roberta Barbi – Agnese Pisanò

UNDICESIMO COMANDAMENTO "NON SCRIVERE" Sandro Maffei – Asia Cerchi e Wenrou Zhang

CORIANDOLI Silvia Bove – Sara Novi

NON POTERNE FARE A MENO Silvia Schiavo – Lorenzo Biagioni

SETTE E TRENTUNO Vincenzo Rocco – Asia Cerchi