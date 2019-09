“Attraverso i miei occhi. Tracce grafiche in punta di matita”, venerdì la presentazione del catalogo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 16 settembre 2019, 12:09

Ancora un grande concerto per il Settembre Lucchese con la Polifonica Lucchese, che sabato 21 settembre alle 17:30, nella chiesa di San Michele, torna a esibirsi per la 14esima edizione del "Concerto per San Michele"

lunedì, 16 settembre 2019, 12:02

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all'audizione per entrare a fare parte del CHORUS SHOW! Un'esperienza originale di coro (canto e danza) che realizza in maniera scenica brani tratti da musical: una nuova esperienza coristica, rivolta ai giovani, dedicata al repertorio del musical e diretta dal Maestro Vijay Pierallini

lunedì, 16 settembre 2019, 11:09

Un successo di proporzioni enormi: è quello che è stato colto dal Puccini World Festival che - per la sua terza edizione - ha fatto registrare quattro sold out di pubblico consecutivi, per altrettanti concerti

lunedì, 16 settembre 2019, 09:11

Si è conclusa sabato 14 settembre la manifestazione "I Fossi dell'Arte" in via del Fosso, nel centro storico, con il sesto ed ultimo appuntamento "Lucca-Aria-D'Oriente" organizzato da Arci Lucca e Vesilia e Fabrizio Barsotti, pittore lucchese

lunedì, 16 settembre 2019, 09:07

Domenica 22 settembre l'ex manicomio di Maggiano (Lucca) ospita uno spettacolo teatrale. Ritorna a grande richiesta, dopo il successo di maggio, "Oltre il muro", in scena alle 21 nella Chiesa

domenica, 15 settembre 2019, 15:39

Grande concerto di chiusura quello del Puccini World Festival che avrà luogo questa sera domenica 15 settembre nella chiesa dei Servi di Lucca alle 21.15