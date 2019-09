Cultura e spettacolo



Torna "Bright", la notte europea della ricerca: dal 24 al 27 settembre la scienza per tutti, alla scuola IMT di Lucca

venerdì, 20 settembre 2019, 16:00

di gabriele muratori

Presentata questa mattina presso la sala conferenze della scuola "IMT Alti Studi Lucca" di piazza San Ponziano, l'edizione anno 2019 di "Bright, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana", la quattro giorni in cui, laboratori, conferenze e attività sulla ricerca, vengono mostrate alla cittadinanza e con particolare invito ai più piccoli. "Cos'è la ricerca? Ciò che si muove attorno a noi, ciò che ci identifica come abitanti del pianeta, ciò che migliora la nostra condizione, ciò che va ancora scoperto" – Una breve ma esaustiva spiegazione introdotta dal direttore IMT, Pietro Pietrini, che ha introdotto gli scopi della manifestazione che si snoderà tra il complesso di San Francesco, fino a toccare sia il museo del grande Giacomo Puccini, il giardino degli Osservanti e l'istituto musicale Luigi Boccherini. "Sono tre le missioni da parte della macchina universitaria" – continua Pietrini – "Formazione, ricerca e realizzazione di un rapporto di condivisione con il nostro territorio e i suoi abitanti". Ed è proprio sul rapporto di condivisione con il territorio che l'evento "Bright" tende a promuovere il suo obiettivo, ovvero a far conoscere alla popolazione non professionista del settore della ricerca, ciò che appunto si cela dietro una vasta mole di lavoro che spesso e volentieri si sente solo parlarne in televisione o leggere sulla carta stampata. "Non è certo facile divulgare a tutti quello che è il generale lavoro della ricerca, anzi. Ed è per questo quindi, che la manifestazione in programma vuole svilupparsi sempre di più ed mostrare alla popolazione, e soprattutto ai bambini, la scienza, la scoperta, la tecnologia moderna, vista in maniera semplice e ben comprensibile ad ogni occhio, ad ogni età e per ogni spessore culturale" – aggiunge il direttore Pietrini. "Il nostro paese non è però all'avanguardia nel settore della ricerca. Basti pensare che lo stato investe non più del 3% delle proprie risorse nel suo investimento. Ed anche per questo che vogliamo puntare ad avvicinare i nostri giovani al mondo scientifico della scoperta, sperando naturalmente che nel prossimo futuro vi ricada più importanza". "L'evento è messo in atto a seguito di un forte lavoro di rete con tutti gli enti scientifici e scolastici regionali" – aggiunge Marco Poggi, professore di scienza delle costruzioni della scuola IMT, promotore della manifestazione – "Quest'anno abbiamo voluto ampliare l'offerta didattica e soprattutto abbiamo spinto ad ingrandire l'attrazione per i bambini. Una materia complessa ma spiegata con un linguaggio semplice. Questa è la nostra parola d'ordine. I bambini saranno gli ospiti e partecipanti d'onore per questa edizione". Soddisfatto anche l'assessore Gabriele Bove, assessore all'innovazione del comune di Lucca. "Confermo la poca disponibilità della politica nazionale verso la ricerca. Ma sono fiducioso in una prossima variazione di atteggiamento. Oggi inoltre, i nostri bambini si sentono più responsabili per quanto riguarda l'ambiente". E pure l'ambiente e la sua tutela sarà uno degli argomenti trattati in questi quattro giorni, assieme alla tutela dei beni culturali, oltre anche a temi di economia e ingegneria.

L'evento di venerdì 27 settembre avrà inizio con un incontro dedicato alle scuole superiori con architettura, ingegneria e materiali, per poi snodarsi con i vari stand nei quali verranno mostrati i lavori degli studenti. La fisica delle Bolle di Sapone e Ponti fatti di Spaghetti, saranno tra le attrattive per i bambini, i quali potranno apprendere le interessanti leggi della statica in una forma a loro ben comprensibile e coinvolgente. Giochi, laboratori, dimostrazioni e conferenze, occuperanno poi il resto della giornata di venerdì, fino a trovare spazio anche con momenti musicali e di ristorazione. "Aspettando Bright" è invece l'anticipazione che si terrà da martedì 24 a giovedì 26. Martedì pomeriggio si apre con "Libri che cantano" presso la biblioteca IMT, mercoledì ci saranno le visite guidate alla casa natale di Giacomo Puccini, mentre giovedì, al ristorante Pecora Nera di via della Quarconia, "Lettura di Inbook, libri in simboli".

Per info e contatti, http://www.bright-toscana.it/lucca/.