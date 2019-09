Cultura e spettacolo



Cala il sipario "Sui Passi di Puccini"

lunedì, 2 settembre 2019, 10:20

Grande successo per l'ultimo concerto della rassegna estiva "Sui passi di Puccini" promossa dalla comunità parrocchiale di Arliano, Chiatri, Farneta, Fibbialla, Formentale, Maggiano, Piazzano, Stabbiano, San Macario in Monte e San Macario in Piano. Ieri (1 settembre) l'evento conclusivo, ospitato nella Pieve di San Macario in Monte, ha salutato un'estate ricca di appuntamenti musicali, con un programma lirico che ha spaziato da Mozart a Verdi, passando per Puccini. Un concerto animato da arie di opere cantate e messe in scena, con costumi e qualche scenografia, di cui sono stati protagonisti la soprano Gioia Pucci, il baritono Carlo Vitacolonna, il basso Vincenzo Richetta, il coro della comunità parrocchiale diretto dal maestro Manuel Del Ghingaro, tutti accompagnati al pianoforte del maestro Tiziano Mangani. «Forse la nostra zona non ha mai visto niente di simile. Allietano educando, facendo rivivere musica e luoghi» si è sentito dal pubblico qualche spettatore commentare con orgoglio durante il concerto.



Si chiude così, con grande apprezzamento, una stagione concertistica – nata dall'idea dei direttori artistici Manuel Del Ghingaro e Carlo Vitacolonna – che è cresciuta nel tempo, grazie all'impegno di giovani interpreti, appassionati e professionisti e che a sua volta fa crescere una comunità, trasportandola sui passi della cultura musicale e non solo, con esperienza, talento ed allegria.