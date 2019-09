Cultura e spettacolo



Celine Dion sulle mura al Lucca Summer Festival, annunciata la prima data dell'edizione 2020

giovedì, 26 settembre 2019, 16:10

Lucca Summer Festival annuncia il primo nome della sua 23^ edizione ed è quella che si può definire una partenza col botto. Il Festival toscano si è infatti aggiudicato l’unica data Italiana di Celine Dion, icona pop Canadese che torna in Europa dopo molti anni di assenza.

La cantante Canadese, il cui nuovo attesissimo album uscirà il 15 Novembre, si esibirà nello scenario mozzafiato delle Mura di Lucca in quella che si preannuncia come una serata all’insegna della classe e dell’eleganza.Celine Dion, una delle superstar più riconosciute e largamente rispettate nella storia della musica pop, annuncia le nuove date del suo COURAGE WORLD TOUR che comprende date sia nel Nordamerica che nel resto del mondo. Il tour è iniziato il 18 settembre a Québec City e segna il suo primo tour negli Stati Uniti in più di 10 anni e le sue prime apparizioni a Malta e a Cipro.

Il COURAGE WORLD TOUR, che supporta il primo album inglese di Celine Dion negli ultimi 6 anni, toccherà quasi 100 città in tutto il mondo. Un terzo show è stato aggiunto a grande richiesta a Brooklyn, così come sono state aggiunte alcune date in città della West Coast, tra cui San Diego e San Francisco. Le tappe europee includono Praga, Budapest, Monaco, Parigi, Berlino, Stoccolma, Londra e molte altre. Il tour è prodotto da Concerts West / AEG Presents.

La settimana scorsa, Celine Dion ha pubblicato tre nuove tracce, dal suo attesissimo album in uscita anch’esso intitolato Courage. "Imperfections", "Lying Down" e "Courage" rappresentano una nuova entusiasmante direzione creativa per Celine e i fans avranno la possibilità di ascoltare le canzoni di questo nuovo album proprio durante il viaggio del COURAGE WORLD TOUR. Oggi esce il video di “Imperfections " http://www.youtube.com/watch?v=_8EokLztgMo

Courage, un eclettico mix di ballad meravigliose e brani uptempo, sarà disponibile in tutto il mondo dal 15 Novembre mentre è già possibile fare il pre-order. Ascolta qui le canzoni appena pubblicate.

I biglietti per la data italiana andranno in vendita a partire da mercoledì’ 2 ottobre alle ore 10. I membri del Team Celine e gli ascoltatori di RadioMonteCarlo potranno acquistare i biglietti prima di tutti e lo faranno attraverso una prevendita anticipata a partire da lunedì 30 settembre alle ore 10.

Celin Dion, una potenza vocale che si riconosce immediatamente, artista pop rispettata a livello mondiale e di successo internazionale. Ha vinto numerosi premi fin dall’età di 18 anni, ha dominato le classifiche pop negli anni ’90 e nei suoi 35 anni di carriera ha venduto circa 250 milioni di album. Ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 7 American Music Awards, 20 Juno Awards (in Canada) e 40 Felix Awards (in Quebec). Resta una delle cantanti più ambite, ha ricevuto addirittura il Diamond Award in occasione del World Music Awards 2004 che le ha conferito la carica di miglior artista femminile nella vendita dei dischi. Nel 2016 al Billboard Music Awards ha ricevuto il premio alla Carriera. Celine Dion continua a battere i records in quanto resident al Colosseo, al Caesars Palace a Las Vegas, dove ha tenuto più di 1.100 spettacoli per gli oltre 4.5 milioni di fan.

A giugno 2018 si è presa 2 mesi di stacco da Las Vegas per dirigersi oltre mare con il suo tour sold-out “CELIN DION LIVE 2018“, con i suoi 22 concerti in 12 città tra Asia, Austalia e Nuova Zelanda. Il suo tour è quello che ha guadagnato più di tutti nel 2018, con un incasso di circa 57 milioni di dollari grazie ai suoi 260.000 fans. Celin Dion è stata in cima alle classifiche US Dance Club a luglio 2018 con il remix del suo singolo “Ashes” tratto dal film “Deadpool2”. A settembre 2018 l’artista ha annunciato che la sua emblematica residenza a Las Vegas si sarebbe conclusa l’8 giugno 2019.