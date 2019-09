Cultura e spettacolo



Che fine ha fatto l'archivio fotografico di Placido Mecchi?

mercoledì, 25 settembre 2019, 09:44

di aldo grandi

Mentre, giustamente e finalmente, si assiste a una mobilitazione affinché la splendida mostra di Foto Alcide in San Cristoforo diventi permanente e visitabile 365 giorni l'anno o giù di lì, a chi scrive viene spontaneo domandarsi che fine avrà fatto un altro archivio fotografico straordinario e ricco di storia e identità collettiva, quello di un altro fotografo, Placido Mecchi, deceduto nel 2018. Se l'archivio di Alcide Tosi è potuto passare alla storia e rivivere, sia pure in minima parte, nella esposizione curata da Anna Martorana, è merito, soprattutto, dei figli, laudio e Alessandro, che, oltre a ripercorrere le orme paterne, hanno avuto, sempre ben chiaro, il senso del passato e la necessità di conservarlo affinché servisse, se non da monito per il futuro, certamente da stimolo e spinta alla conoscenza e alla memoria.

Placido Mecchi, purtroppo, non ha avuto la stessa sorte e, consentitecelo, la stessa fortuna anche se, sfortunati, sono stati e siamo stati noi abitanti di questa splendida città che ci vediamo privati di un patrimonio culturale e storico che avrebbe meritato ben altro destino. L'autore di queste righe ha lavorato gomito a gomito per vent'anni con Placido Mecchi al punto che era diventato, nei suoi primi anni di pratica giornalistica, un vero e proprio mentore. Simpatico, gagliardo, elegante, affascinante nel suo modo di fare, con un sorriso che ti conquistava di primo acchitto, Placido che, ad onta del suo nome amava e praticava la boxe, aveva la stessa passione di Alcide Tosi, la fotografia.

Aveva vissuto la guerra e le sue ristrettezze, aveva sofferto negli affetti, si era rigenerato e riscattato nel dopoguerra cominciando a vivere quella dolce, si fa per dire, vita, scattando immagini alle belle turiste che frequentavano Viareggio e le spiagge della Versilia. Era tifosissimo della Lucchese e, siamo sicuri, conservava un patrimonio illustrativo incredibile delle partite giocate dai rossoneri ins erie A. Non mancava mai una gara al Porta Elisa, fino a quando la salute glielo permise.

Ricordiamo benissimo il negozio che Placido condivideva, unitamente all'attività, con il fratellastro e la cognata in via San Paolino. Lì, in quelle stanze, era conservato l'archivio di questo uomo gentile e innamorato della sua città. Lo vedevi sempre in sella alla sua bicicletta o, eventualmente, al volante delle sue vetture, a cui teneva immensamente, lui che sapeva dare alle cose il giusto valore proprio perché, quelle cose, aveva bramato a lungo senza potersele permettere. Proverbiali le sue Audi, prima una rossa, poi una blu notte, bellissime e intonse nonostante l'utilizzo.

Quando il negozio di via San Paolino chiuse i battenti, l'archivio e le decine, centinaia di migliaia di immagini, i negativi, di Placido, non si sa che fine fecero. Lui, crediamo, le conservò nel suo garage, forse a San Marco o, forse, in Garfagnana dove aveva la casa la sua compagna, la Elide. Da qualche parte, però, saranno stati visto che il suo proprietario e autore ci teneva più che alla sua stessa vita.

Placido si doleva del fatto che in famiglia nessuno avesse avuto la sua stessa passione e, soprattutto, del fatto che il figlio più giovane purtroppo poi deceduto, non si fosse mai interessato alla fotografia ché, altrimenti, gli avrebbe messo su un negozio e aiutato nel lavoro, un po' come aveva fatto, con ben altri risultati, Alcide Tosi. Ma Placido era, fondamentalmente, un uomo solo - non dal punto di vista sentimentale - un individualista, un numero 10 che si prendeva tutti i meriti delle sue giocate, ma anche tutte le conseguenze di un destino non sempre amico.

Comunque sia quando, nel febbraio 2018, Placido morì nessuno seppe che fine aveva fatto il suo archivio e, da allora, nessuno se ne è più interessato tantomeno le autorità politiche e amministrative le quali, a dirla tutta, hanno da pensare agli itineranti - nome nuovo per definire i migranti - piuttosto che alle proprie radici.

Noi lanciamo, adesso, un appello affinché se qualcuno sa, che parli e ci dica dove si trova questo archivio. Se, cioè, è andato distrutto o se, al contrario, sopravvive in qualche meandro della nostra-vostra coscienza. Attendiamo informazioni e ci auguriamo che anche il figlio di Placido che vive in Svizzera, se leggerà queste parole, si muova per chiarire il mistero.