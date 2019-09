Cultura e spettacolo



Commozione e partecipazione tra il pubblico alla proiezione del documentario “With one tied hand – con una mano legata”

venerdì, 13 settembre 2019, 15:20

di barbara ghiselli

“Mister Houston, posso abbracciarla?”.Questa è una delle domande che è stata fatta, ieri sera, da una signora del pubblico, al termine della proiezione del documentario intitolato “With one tied hand – con una mano legata” e che riassume il pensiero di tutti i presenti all'iniziativa. Il documentario, prodotto dal veterano Ivan J. Houston, caporale nella 92ª divisione di fanteria “Buffalo” dell’esercito degli Stati Uniti d’America è stato proiettato nella sala Da Massa Carrara nella chiesa di San Micheletto e ha suscitato commozione e gratitudine nei confronti di chi, nel settembre del 1944, ha contribuito a liberare Lucca dall'occupazione nazifascista.

Houston che vive a Los Angeles, ha 94 anni, ed è infatti uno degli ultimi protagonisti diretti della campagna d’Italia nel 1944 e in particolare della liberazione Lucca, città a cui è rimasto fortemente legato tanto da tornare spesso per rinnovare la memoria di quell’impresa. Da giovane afroamericano di 19 anni fu infatti impegnato in duri combattimenti con i tedeschi e fu testimone della segregazione razziale dei soldati di colore all’interno dell’esercito statunitense durata fino al 1948. Fu proprio la sorpresa di trovarsi di fronte a un crocifisso “nero”, il Volto Santo, fra gli elementi che sancirono il particolare legame con Lucca. Nel documentario Houston ha svelato i retroscena di quella guerra combattuta in prima linea da truppe afroamericane che andavano a liberare altri popoli, nonostante loro stessi si trovassero a essere cittadini americani non liberi nel loro Paese; una tematica, ancora poco conosciuta, che non ha potuto non far riflettere il pubblico presente alla proiezione.

Durante l'iniziativa, il sindaco Alessandro Tambellini ha donato la medaglia di Lucca a Houston e lo ha invitato ad andare insieme lui, al termine della processione di Santa Croce di questa sera, a visitare il Volto Santo. Al termine della serata di ieri, moltissimi i presenti che si sono avvicinati al signor Houston, per stringere la mano e chiedere un autografo a “quel gigante buono, quell'eroe”, come è stato definito nel documentario, e mostrargli tutta la gratitudine e la riconoscenza per quanto ha fatto per Lucca e i suoi abitanti.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Liberation Route Italy, era parte del calendario degli eventi per il 75esimo anniversario dalla Liberazione di Lucca organizzato da comune e provincia di Lucca con la collaborazione dell’Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in Provincia di Lucca, Anpi, associazione toscana volontari della libertà, Federazione italiana volontari della libertà, Istituto storico (sezione di Ponte a Moriano) e associazione della Linea Gotica della Lucchesia. Nell'occasione è stato ringraziato il giornale “La Nazione” per aver messo in contatto gli enti con il signor Houston e aver permesso così di poter realizzare questo evento.