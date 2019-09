"Concerto dell'Orchestra da Camera Luigi Boccherini" a Palazzo Pfanner

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 24 settembre 2019, 10:51

Ieri si è conclusa la mostra antologica dell'artista contemporaneo Eliseo Picchi dal titolo "Attraverso i miei occhi. Tracce grafiche in punta di matita", curata dalla storica dell'arte Isabella Pileio e allestita presso il Museo Civico Athena

martedì, 24 settembre 2019, 08:40

A ottobre diverse figure professionali tratteranno la delicata tematica dei disturbi del comportamento alimentare con un ciclo di incontri gratuito

lunedì, 23 settembre 2019, 18:54

E' stato girato interamente a Lucca, nel parco fluviale e sul ponte San Quirico, il cortometraggio "Non lo faccia" scritto dalla sceneggiatrice calabrese Katia Colica. Si tratta del soggetto vincitore della sezione corti del Premio Racconti nella Rete 2019

lunedì, 23 settembre 2019, 15:09

Ultima settimana per visitare "Lost and found", la mostra che la ex modella e pittrice inglese Diana Edmunds espone alla galleria d'arte contemporanea "OlioSuTavola" (via del Battistero 38 a Lucca), in un percorso illuminato (letteralmente) dalle lampade di Martinelli Luce

lunedì, 23 settembre 2019, 14:39

Il primo proviene direttamente da You Tube, il più grande store di filmati e video del mondo, vera vetrina internazionale per ogni settore della vita dell'umanità e in particolare per l'arte e per la musica

lunedì, 23 settembre 2019, 09:03

Il collettivo artistico Spazio LUM presenta all'interno del Mercato del Carmine, tre eventi tutti incentrati sull rapporto tra essere umano e natura, tema declinato via via in modo diverso e fluido da molti artisti del territorio Lucchese