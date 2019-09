Cultura e spettacolo



Concorso fotografico per scoprire e valorizzare la regione

lunedì, 30 settembre 2019, 08:51

Un concorso fotografico per scoprire e valorizzare angoli nascosti della regione. Lo organizza Globalphoto, associazione di promozione sociale, con sede a Lucca, che opera nella Valdinievole e vuole divulgare la cultura della fotografia attraverso corsi, uscite, mostre e concorsi, oltre che essere un punto di ritrovo per appassionati. Il concorso, alla prima edizione, si intitola “La Toscana: antichi borghi, mestieri e feste popolari” : organizzato in collaborazione con la sezione soci Coop della Valdinievole, si svolgerà a titolo gratuito e si concluderà con una mostra delle migliori immagini pervenute entro il 6 gennaio a info@globalphoto.it. L'esposizione si terrà dal 4 aprile nella galleria del centro commerciale Coop di Montecatini.