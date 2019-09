Cultura e spettacolo



Conferenza e concerto per Open Gold e Festival Boccherini

giovedì, 26 settembre 2019, 11:00

Una giornata dedicata al celebre compositore e musicista lucchese Luigi Boccherini quella che propongono domani, 27 settembre, Open Gold e Festival Boccherini.

Alle 17, nella chiesa di S. Giulia (piazza del Suffragio), la conferenza “A ovest dell'impero: Luigi Boccherini e la sinfonia”, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Luigi Boccherini. La conferenza sarà introdotta da Giulio Battelli, mentre relatore sarà Matteo Giuggioli. L'evento verterà sul paragone tra l'egemonia della musica strumentale viennese della seconda metà del Settecento e il genere strumentale italiano in decadenza. In questo quadro storico, verrà analizzata la figura di Boccherini come autore di sinfonie che seguono una strada, dal punto di vista stilistico, alternativo alla scuola viennese.

Alle 21, all’Auditorium di piazza del Suffragio, “I quintetti opera 55 nel contesto della produzione cameristica di Boccherini”, concerto introdotto dal vicepresidente del Centro Studi Boccherini Marco Mangani e dal musicista Omar Zoboli. A seguire, Da Won Ghang e Chiara Mura al violino, Niccolò Corsaro alla viola, Leonardo Giovannini al violoncello, Omar Zoboli ed Elena Giannesi agli oboi eseguiranno tre quintetti boccheriniani: il Quintetto per oboe in La maggiore, op. 55 n. 4, G 434, il Quintetto per oboe in Mi bemolle maggiore, op. 55 n. 5, G 435 e il Quintetto per oboe in Re minore, op. 55 n. 6, G 436.

La conferenza e il concerto sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it.