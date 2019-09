“Cori in concerto”: un'edizione dedicata alla musica popolare

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 6 settembre 2019, 14:00

Ho iniziato con il fotografare la vecchia falegnameria Volpi, che di generazione in generazione continua il suo lavoro in Via del Fosso. Grazie ai consigli del falegname, mi sono poi diretto in Corte Busdraghi, dove sorge l'Officina di Paladini Pietro, fabbro dal 1870, ma presente già due secoli prima in...

venerdì, 6 settembre 2019, 12:13

Ancora una serata di buon jazz all'Antico Caffè delle Mura che si conferma tra i locali più vivaci per la musica dal vivo a Lucca. Domani (sabato 7 settembre) sarà la volta del Classical Jazz Trio composto da Raffaele Pallozzi al pianoforte, Alessio Bianchi alla tromba e al flicorno e...

venerdì, 6 settembre 2019, 11:41

Due gli appuntamenti nel fine settimane con Open Gold, la rassegna organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Sul palco dell’auditorium di piazza del Suffragio si alterneranno giovani promesse e grandi interpreti

venerdì, 6 settembre 2019, 08:53

Il weekend del 7-8 settembre si terrà a Montefalco (provincia di Perugia) l’edizione 2019 del Campionato Italiano di Balestra da banco fra le associazioni di rievocazione medievale aderenti alla Lega Italiana Tiro Alla Balestra (LITAB) e per Lucca parteciperanno i balestrieri dell’associazione Contrade San Paolino

giovedì, 5 settembre 2019, 13:02

Film School Network si terrà a Lucca il 6, 7 e 8 settembre, tra il Cinema Moderno, dove avranno luogo le proiezioni, e l’Auditorium S. Romano, dove le scuole si ritroveranno per prendere parte a un congresso che, nei progetti dei promotori, vuole diventare un appuntamento annuale

giovedì, 5 settembre 2019, 10:06

Ecco tutti i numeri della 19^ edizione di Murabilia - Sguardi a Oriente. Giappone in programma sulle Mura di Lucca dal 6 all’8 settembre