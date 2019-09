Cultura e spettacolo



Lost and Found, ultima settimana per visitare la mostra dell'artista inglese accompagnata dalle lampade di Martinelli Luce

lunedì, 23 settembre 2019, 15:09

Ultima settimana per visitare "Lost and found", la mostra che la ex modella e pittrice inglese Diana Edmunds espone alla galleria d'arte contemporanea "OlioSuTavola" (via del Battistero 38 a Lucca), in un percorso illuminato (letteralmente) dalle lampade di Martinelli Luce.

Lasciato il mondo della moda ad altissimi livelli negli anni Novanta, si laurea al Camberwell College of Arts. Le opere con fibre ottiche sono le sue produzioni più note: "Canne luminose" per James Dyson è stata una delle prime, seguita da una grande "Rete di Luce" e da una spirale di DNA per Pfizer (in titanio e bacchette acriliche luminose). Poi sono arrivate le commissioni da Vodafone, British Telecom e Land Securities. Più recentemente ha ripreso gli studi alla Royal Accademy di Londra per tornare a creare con il collage. "Penso che questo interesse nasca dal fatto che mia madre era una stilista che faceva tutti i nostri vestiti da bambini ed ho viva la memoria di lei che tagliava i modelli – motiva l'artista -. Mi piace combinare insieme elementi di texture e forme differenti nelle mie opere di carta e mixed media".

Ed è proprio il collage, composto di materiali e oggetti persi e ritrovati, a caratterizzare le opere di questa mostra, molto legata a Lucca.

L'esposizione, a ingresso libero, è aperta fino a domenica 29 settembre anche la sera. Orario: martedì-sabato 10-12, 17-00, domenica 17-00; lunedì chiuso. Per info: +390583491104, www.oliosutavola.com.