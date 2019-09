Cultura e spettacolo



Dov'è casa mia? Immagini e storie di due ragazzi all'incontro di due culture

venerdì, 6 settembre 2019, 15:38

Dopo il successo dellʼinaugurazione della scorsa domenica chiude la mostra fotografica ad ingresso libero curata da due studentesse lucchesi, attualmente nel vivo di un'esperienza formativa all'estero, Irene Paolinelli e Flora Del Debbio con una serata in compagnia del gruppo musicale Staindubatta che si esibirà in occasione dellʼevento presso l'Atelier ATOA in Via della Zecca, 55 a Lucca.

La mostra "Dovʼè casa mia" intende mostrare la quotidianità, il sorriso e lʼenergia di Mikel e Hassane, due giovani africani che hanno saputo mettersi in gioco e, dopo un lungo viaggio, si sono trasferiti a Lucca, città in cui sono riusciti ad ambientarsi e sentirsi a casa. Le nostre case hanno mille volti e mille nomi, sono sensazioni, profumi e paesaggi che trascendono l'idea di quattro pareti fisiche tra le quali sentirsi protetti, avvolti, cullati. Questi ragazzi, come noi, sono figli di una generazione che raramente sa rispondere in modo diretto alla domanda "Dove ti senti a casa?”.

La band STAINDUBATTA si esibirà in un concerto live a partire dalle 19:30. Un invito a sedersi, rilassarsi e a lasciarsi trasportare dalla musica, a spogliarsi da ogni sovrastruttura, a sentirsi a casa. Chi sono gli STAINDUBATTA? STAINDUBATTA é la voce di chi abita al bordo del mondo. Una brezza sottile nell'aria un attimo prima che sorga il sole, ti spinge a pensare. Spinge a chiederti: cos'é che dà davvero un significato alle nostre vite? Crediamo che il senso sia in buona parte nell'armonia con le cose, nei legami con gli altri, negli sguardi di chi ti sta accanto. L'unico modo per ritrovare se stessi è riscoprire la bellezza del luogo in cui viviamo. Nati nel 2016, hanno fatto la scelta di comporre i loro testi in dialetto "garfagnino", a partire dal nome: Staindubatta, infatti, letteralmente significa ‘dove lo metti, staʼ. Oltre al recupero della tradizione dialettale delle loro montagne, gli Staindubatta hanno intrapreso anche una ricerca musicale particolare, fatta di suoni elettrici e naturali e che si basa sulla creazione di atmosfere dilatate, in qualche misura rallentate, in netto contrasto con la velocità che caratterizza il mondo in cui ci muoviamo. Ad agosto 2019 gli Staindubatta hanno suonato in alcune località peculiari della Garfagnana per il loro tour “In Palèo”.

Gli Staindubatta sono Alessio Vanni, Federico Bragaglia, Simone Tardelli e Emanuele Bertucci. Per la creazione del loro sound usano strumenti tradizionali come basso, chitarra e batteria uniti ad elettronica come computer, tastiere, drum machine e perfino Iphone. Programma dellʼevento: 18:00 Inizio serata e presentazione mostra 19:30 - 20:30 Live musicale degli STAINDUBATTA

Per seguire live streaming il concerto Intagram: @casamia.exhibition Facebook: Casa Mia Exhibition F