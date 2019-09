Cultura e spettacolo



Ecco il nuovo album del cantautore Joe Natta

domenica, 22 settembre 2019, 12:35

L’estro musicale del cantautore lucchese Joe Natta continua a sfornare nuove originali realizzazioni. Dopo “Insert Coin” un concept album dedicato interamente ai videogiochi ‘arcade’ da bar degli anni ’80 uscito lo scorso 2 settembre, è uscito proprio in nei giorni scorsi (il 20 settembre) il nuovo concept album “Halloween Songs” dedicato alla festa delle streghe. L’album fa parte della trilogia “Songs For Halloween” e ai due album: “Vampires” e “Werewolves”, un particolare progetto di musica strumentale d’atmosfera horror, in tema con la famosa festa delle Streghe della quale Joe è molto appassionato. Dal 2015 queste canzoni sono trasmesse ogni giorno dalla web radio “Halloween Radio”, la più famosa radio a tema Halloween a livello mondiale. “Halloween Songs” è disponibile in tutti gli stores digitali e in streaming gratuito su Spotify.

“Per il futuro – afferma Joe Natta – in programma per la prossima stagione, stiamo già preparando nuove presentazioni/concerto del libro “Chi ha paura del Linchetto?”. In questo momento sto lavorando invece, al nuovo album delle “Leggende Lucchesi” volume 7, che uscirà più o meno all’inizio del prossimo anno. Inoltre il progetto musicale di riscoperta “Musica e Poesia”, nel quale musico le poesie dei poeti di ieri e di oggi che più mi hanno colpito, ha avuto una pausa estiva ad agosto, ma adesso riprenderà con le pubblicazioni di nuove canzoni sul canale YouTube dedicato. Il prestigioso portale “Italian Poetry” fondato nel 2000 da poeti del calibro di Bevilacqua, Erba, Luzi, Paglierini, Raboni, Ruffili, Sanguineti e molti altri, pubblica spesso le mie canzoni dedicate a questo lavoro, un vero onore per me”.