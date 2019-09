Cultura e spettacolo



Gran gala lirico della Santa Croce: da nove anni un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'opera e di Puccini

sabato, 7 settembre 2019, 20:05

Per il nono anno consecutivo il Puccini e la sua Lucca Festival propone al pubblico della città di Lucca il Gran Gala lirico della Santa Croce: l'appuntamento è per il 14 Settembre (alle 21,15) in una location incantevole come la Chiesa di Santa Maria dei Servi.

Gli interpreti costituiranno uno dei punti di forza dell'evento. Per l'occasione, infatti, ecco più di 140 esecutori sul palco, con la presenza dell'Orchestra Filarmonica di Lucca, del Coro Lirico della Versilia (guidato da Elisabetta Guidugli), di un nutritissimo stuolo di grandi solisti vocali (tra cui i tenori Simone Frediani e Giovanni Cervelli e i soprani Bianca Barsanti, Diana Kirienko e Deborah Vincenti) del Puccini e la sua Lucca Festival e la special Guest Star, il grande soprano cinese Li Guoling, una delle voci di punta dell'Opera di Pechino. Il tutto sotto la bacchetta del M° Andrea Colombini.

Li Guoling, prestigiosa interprete della lirica cinese e docente al conservatorio centrale di Pechino, si è già esibita con gli ensembles del Festival in occasione del concerto al Musikverein di Vienna l'anno scorso. Torna in Italia per due concerti con il Festival.

Il programma della serata sarà dedicato al Mondo dell'Opera, come tradizione, ma con attenzione particolare ovviamente alla musica di Giacomo Puccini. Segnerà anche il debutto come soliste con la Filarmonica di Lucca dei soprani Deborah Vincenti, che già si esibisce nelle maggiori realtà operistiche della Toscana, e del soprano russo Diana Kirienko, che ha studiato canto e pianoforte all'accademia Gnessin di Mosca, la più prestigiosa scuola privata musica russa.

Orchestra e solisti proporranno dunque musiche di Giacomo Puccini (arie e musiche orchestrali da Tosca, La Boheme, Madama Butterfly, Manon lescaut. Turandot), Giuseppe Verdi (musiche da Nabucco, la Traviata, il Trovatore, Aida), Ruggiero Leoncavallo (I pagliacci), Pietro Mascagni (Cavalleria Rusticana), Jacques Offenbach (I Racconti di Hoffmann), Johann Strauss Junior (Il Pipistrello).

Il Puccini e la sua Lucca festival desidera dedicare il concerto non solo alla raccolta fondi di beneficenza a favore dell'Associazione "La Finestra" - che aiuta nella gestione del Centro Anziani di Sant'Anna (partner storica del Festival) - ma anche a Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, alla sua "Prima" Santa Croce nella nostra città, che ha pubblicamente dichiarato il suo amore per la musica di Giacomo Puccini, il figlio più illustre della città di Lucca e colui al quale questo concerto è egualmente dedicato nel giorno più importante per la nostra città.

Il concerto verrà filmato per la Starcontent Ltd di Londra e per Sky International.

Come da tradizione, l'ingresso al Gala (grazie all'intervento e sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Orchestra Filarmonica di Lucca, oltre che del Comune di Lucca, attivo con il progetto Vivi Lucca, e quello di Lucca Promos) sarà gratuito e libero, ma solo su prenotazione al 340 8106042 oppure alla mail info@puccinielasualucca.com a causa della già altissima richiesta di biglietti,

L'ingresso alla CHIESA sarà consentito dalle 20,45

Il concerto avrà termine entro le 23,20 circa.

Per ulteriori informazioni:

www.pucciniworldfestival.com

www.puccinielasualucca.com

www.luccamusica.it