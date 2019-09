Cultura e spettacolo



Grande chiusura questa sera per il Puccini World Festival

domenica, 15 settembre 2019, 15:39

Ad esibirsi darà l'Orchestra Filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini, suo fondatore e direttore artistico nonché direttore principale, giunto ormai al 9° anno di attività con questa splendida entità orchestrale che raggruppa musicisti da tutta la Toscana e anche molti ex studenti e diplomati dell'Istituto Boccherini di Lucca.

Il programma di quest'ultimo concerto ,che chiude un Festival di immenso successo e che in 4 giorni ha catalizzato l'attenzione di quasi 2000 spettatori con i 4 concerti nella Chiesa di San Giovanni e nella Chiesa dei Servi, sarà dedicato nella prima parte ad arie e pezzi orchestrali dai capolavori operistici "italiani" di Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni KV 527 e LE NOZZE DI FIGARO KV 492, con la presenza dei solisti ISABELLA MESSINESE (mezzosoprano), MARCO MUSTARO (tenore) e MICHELE PIERLEONI (baritono), che eseguiranno tra le altre le arie NON SO PIU' COSA SON COSA FACCIO, VOI CHE SAPETE , SE VUOL BALLARE e NON PIU' ANDRAI FARFALLONE AMOROSO da LE NOZZE DI FIGARO e le arie DALLA SUA PACE, FIN C'HAN DAL VINO e IL MIO TESORO INTANTO da DON GIOVANNI, con l'aeprtura del concerto dedicata alla Ouverture proprio di DON GIOVANNI, eseguita nella versione da concerto.

La seconda parte della serata sarà interamente occupata dalla monumentale e celeberrima SINFONIA N.5 IN DO MINORE op.67, detta "del Destino", del grande Ludwig Van Beethoven, uno dei capolavori sinfonici assoluti di ogni tempo ed uno dei pezzo di maggior impegno dal punto di vista orchestrale, vista la forza ed il vigore della scrittura beethoveniana, che qui partorisce davvero uno dei pezzi "assoluti" del repertorio sinfonico, amato da ogni tipo di pubblico sin dall'epoca della sua prima esecuzione.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.15

I posti saranno ad INGRESSO LIBERO E GRATUITO (con raccolta fondi volontaria a favore della Associazione La Finestra, che aiuta nella gestione del Centro Anziani di Sant'Anna) CON L'OBBLIGO DI PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI A SEDERE AL 340 8106042 oppure alla infomail segreteria@puccinielasualucca.com

Il Puccini World Festival è realizzato con il supporto di Puccini e la sua Lucca International Festiva, Puccini Music Foundation, Orchestra Filarmonica di Lucca (presieduta da Gianfranco Barrago), Starcontent Ltd (che filmerà in esclusiva tutti i concerti) e con il patrocinio di Cadenza Piano Foundation Beijing, Fondazione Banca del MONTE di Lucca, Fondazione CRL, Comune di Lucca, Lucca Promos.

Ai concerti del Puccini world Festival, incluso quello del 15, hanno presenziato anche, come ospiti d'onore, due delegazioni di due tra i più importanti Clubs Londinesi (di cui Andrea Colombini è membro) ovvero il Travellers' Club e il Lansdowne Club, per cui sarà presente il neo eletto presidente Michael Dixon.