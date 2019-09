Cultura e spettacolo



Grandi ospiti internazionali per Murabilia

giovedì, 5 settembre 2019, 10:03

Al via venerdì 6 settembre (inaugurazione alle ore 12), la diciannovesima edizione di Murabilia, la mostra mercato di giardinaggio che anima le Mura di Lucca fino a domenica 8 settembre. Confermati gli ospiti internazionali e gli eventi, per un programma che si presenta il più ricco di sempre, grazie all’impulso dato alla manifestazione da Lucca Crea srl, la società del Comune che organizza il festival Lucca Comics & Games e gestisce il Polo Fiere, da quest’anno subentrata nell’organizzazione ad Opera delle Mura.

Il tema dell’anno.“Sguardi a Oriente. Giappone” forte del successo riscosso edizione è ancora il filo conduttore con le piante, le tradizioni e i rituali del Sol Levante. Murabilia è l’occasione per un approccio elegante, curioso e sicuramente gioioso con la cultura nipponica, anche grazie a tutte le piante della flora giapponese che sono entrate nei nostri giardini e nel cuore dei giardinieri: dagli aceri agli anemoni, dai crisantemi ai bambù, sino ad alcune preziose orchidee da collezione che, per l’occasione, avranno uno spazio d’onore nelle serre dell’orto botanico lucchese.

Gli ospiti prestigiosi. Murabilia conferma la sua vocazione a essere crocevia italiano del giardinaggio internazionale. A Lucca si danno appuntamento personaggi di calibro mondiale come il botanico russo Michail S. Romanov e il cacciatore di piante, vivaista e scrittore americano Daniel J. Hinkley che ha scelto Lucca per la sua unica conferenza in Europa. E poi il giardiniere transilvano Razvan Chisu, che dirige la rivista inglese The Saxifrage magazine, il collezionista francese Olivier Colin, l’inglese specialista di alberi africani e scrittore John Grimshow, il paesaggista olandese Abraham Rammeloo, che dirige in Belgio il più famoso arboreto europeo e altri ancora.

Ecco il programma di venerdì 6 settembre

Al Baluardo San Regolo

ore 15 I funghi giapponesi: Shiitake e Reishi cibo, medicina e materiali a cura di Lorenzo Giglioli e Francesco Nenna - sala 1

ore 16 L’esperienza di un curatore botanico nel recupero di un complesso monumentale: lo Storico Giardino Garzoni del paese di Pinocchio a cura di Stefano Mengoli - sala 1

ore 16.30 Apprendista di felicità di Pia Pera, Ponte alle Grazie 2019. Presentazione con Emanuela Rosa Clot, direttrice di «Gardenia».

ore 17 Liberty: l’arte floreale a cura di Paolo Bolpagni e Francesca Marzotto Caotorta - sala 1

ore 18 Leonardo da Vinci e la Rosa del Rinascimento a cura di Viviane Crosa di Vergagni - sala 1

Murabilia 6- 7-8 settembre 2019

Lucca – Mura Urbane

Orario

venerdì dalle ore 12 alle ore 19.30

sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30

la vendita dei biglietti termina alle ore 18.30 di ciascun giorno

Biglietti:

– Intero € 8,00

– Ridotto € 6,00 over 65, minori tra gli 8 e i 14 anni.

– Gratuito per i minori di 8 anni

– Persone con disabilità ingresso gratuito e gli accompagnatori pagano ridotto € 6,00

– Abbonamento per due giorni € 14,00

– Abbonamento per tre giorni € 21,00

– Acquisto cumulativo 20 ingressi € 160,00 più due biglietti omaggio

info – Segreteria di Murabilia

+39 366 1210955

dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30

murabilia@murabilia.com