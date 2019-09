Cultura e spettacolo



I 70 anni di Alcide per una città che c'era, c'è stata, c'è, ma ci sarà ancora?

sabato, 7 settembre 2019, 21:30

di aldo grandi

Unica nota un po' stonata, vera e propria tassa da pagare, sono stati i politici. L'apparenza, a certe latitudini, vale più della sostanza, ma non ha comunque intaccato il valore e la bellezza di un evento che ha visto una robusta partecipazione di pubblico che ha mostrato di apprezzare le centinaia di immagini scattate da una famiglia di fotografi che ha immortalato, negli ultimi sette decenni, dalla fine della guerra in poi, una città che aveva voglia di risalire la china e che, nel corso del tempo, ha dimostrato di esserne capace.

Alessandro Tosi, che insieme al fratello Claudio, alla moglie e architetto Anna Martorana, al professor Umberto Sereni, a Tommaso Stefanelli, ha organizzato la mostra, ha esordito ringraziando coloro che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito alla manifestazione. E' stato, in fondo, un tributo alla caparbietà, alla volontà, alla bravura di un uomo che tanti anni fa, alla vigilia degli anni Cinquanta del secolo scorso, aveva scelto di puntare su se stesso e sulla propria macchina fotografica. Alcide Tosi è stato, insieme ad altri fotografi lucchesi, un testimone del suo tempo e ha trasmesso, attraverso il suo occhio, la vita quotidiana e non solo di una città che aveva e ha sempre avuto nel suo dna il lavoro, l'impegno, la modestia, la coscienza della propria identità. Non a caso una delle sessioni della mostra è riservata ai Lucchesi nel Mondo, presente anche Ilaria del Bianco, la presidente dell'associazione, a dimostrazione di un legame indissolubile che ha legato, gli uni con gli altri, i lucchesi che sono rimasti a casa e quelli che, al contrario, sono partiti in cerca di gloria e fortuna.

Oltre alle immagini, esposta anche una moto di colore rosso, una Guzzi Airone 250 cc, quella con cui Alcide Tosi salpò col fratello alla volta di Lugano, nell'ottobre 1953, per assistere al campionato del mondo di ciclismo che vide vincitore Fausto Coppi, fotografato in altra circostanza a Lucca proprio da Alcide, grande appassionato di sport e, in particolare, di ciclismo.

Sia Claudio sia Mimmo Alessandro Tosi hanno ereditato dal padre la passione per il mestiere e nel ricordarlo e nello scegliere le immagini da pubblicare nell'esposizione, si sono lasciati trasportare, com'era prevedibile e auspicabile, dall'affetto, profondo, che avevano per il genitore, un Alcide che chi scrive ha conosciuto nella sua parabola anagrafica discendente, a inizio anni Novanta, senza nemmeno lontanamente immaginare ciò che questo fotografo aveva fatto nei decenni precedenti.

Ma la mostra Raccontare Lucca, dedicata ai settanta anni di Foto Alcide, aperta fino al 29 settembre dalle 10 alle 19 di ogni giorno, non è solo Alcide Tosi, ma anche la storia di una città che c'era, c'è sempre stata, c'è in parte ancora oggi, ma chissà se, nel futuro più o meno prossimo, ci sarà ancora. E' una città fortemente identitaria, dove i protagonisti del suo film di vita quotidiana sono proprio loro, i lucchesi, in tutte le salse, in quella lucchesità che, per fortuna, da sempre li contraddistingue e ne evita, come, invece, avvenuto in altri luoghi, l'estinzione.

Che cosa, a pensarci bene, sarà esposto, fra altri 70 anni, da chi vorrà allestire una mostra analoga? Forse le decine di accattoni extracomunitari che ogni mattina stazionano di fronte ai bar e ai caffè del centro storico e della periferia? Magari la tendopoli che ha afflitto la città per oltre due anni ospitando migliaia di immigrati? O il campo zingari con la sua lunga storia di illegalità e complicità amministrative? O infine il sindaco Tambellini che balla la danza della pioggia in piazza S. Michele dopo la vittoria alle ultime elezioni o che entra a palazzo dei Bradipi sventolando la bandiera dei rom e cantando bella ciao?

A noi basta e avanza questa, di mostra, grazie alla quale abbiamo potuto assaporare l'atmosfera di un tempo che fu, tempo non facile, per carità, tempo fatto di sacrifici, duro lavoro, ma anche di grande dignità e di altrettanta onestà. Belle le sezioni che Anna Martorana ha allestito, ce n'è per tutti i gusti e per tutti i palati anche i più esigenti. Splendide, soprattutto, concedetecelo, le immagini di come era la vita a Lucca negli anni della beata (in)coscienza, quando nessuno avrebbe mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto e dove bastava ben poco per sentirsi tutti figli di un unico dio, né minore né maggiore né peggiore di tutti gli altri, ma senza dubbio l'unico dio per cui valesse la pena di vivere in questo mondo di ladri.

Tanti i politici che si riconoscono negli scatti, a partire da quelli della prima Repubblica, volti di una casta e di una classe che aveva fatto del potere la regola e del perderne anche solo un pezzo, l'eccezione. Una bella foto ritrae l'allora segretario della balena bianca Ciriaco De Mita con i maggiorenti del partito, la Dc, seduti al tavolo. Siamo negli anni Ottanta, individuabili facilmente i Bicocchi, i Pacini, i Moscardini da una parte e gli Angelini dall'altra.

E che dire delle visite dei personaggi facoltosi di un mondo che non esiste più? Come non sorridere di fronte alla regina madre, al principe Carlo e alla regina Elisabetta II in visita a Lucca con colui che rifiutò di essere erede al trono per amore intento a degustare un caffè e il buccellato, si presume, da Taddeucci? E Jacqueline Kennedy? E Giscard D'Estaing?

E cosa dire delle foto dello Chalet dei Tigli, all'attuale parco sul fiume Serchio, dove, negli anni Cinquanta e Sessanta si esibirono alcuni tra i cantanti più famosi del panorama musicale italiano? All'epoca i campi zingari erano lontani da venire e Maria Eletta Martini ancora non ci aveva pensato. E i lucchesi, ansiosi di vivere dopo gli anni della dura sopravvivenza postbellici, riempivano i prati intorno al locale per ascoltare Mina, impareggiabile e il reuccio di Roma Claudio Villa?

Caro Alcide, grazie per averci conservato una Lucca così bella e, purtroppo, così lontana dall'attuale. E grazie anche a Claudio e a Mimmo, che con pazienza certosina hanno curato le radici di una comunità che ha bisogno, per sopravvivere e migliorarsi, di tenersi stretta la propria identità, alla faccia di chi vorrebbe abolire confini e muri e, allora, perché non abbattere anche quelle di Lucca che qualcuno, a cui l'intelligenza fa difetto, ha pensato di deturpare con protezioni adatte più ai piccioni che agli esseri umani.

Il bianco e nero, inutile dirlo, affascina di più e non ce ne vorranno gli artisti dello scatto. Come non entusiasmarsi di fronte al padiglione dedicato alla Lucchese? Immagini di una storia che non conosce limiti e che, probabilmente, conserva negli archivi di Alcide migliaia di foto di un passato glorioso che nessuno vuole dimenticare. C'è un'immagine, in particolare, che ci ha commosso: quella che ritrae i giornalisti lucchesi o una parte di essi, quelli che scrivevano sulle colonne de La Nazione, a cena a casa di Alcide con Corrado Orrico e si vede il braccio sinistro dell'ex mister carrarino appoggiato intorno al collo di un Luciano Nottoli più giovane di adesso e, a pochi centimetri, un Alessandro Del Bianco, collega e grande giornalista sportivo, che non perdeva una serata ai Tre Cancelli di Alcide Tosi. Purtroppo, anni dopo, perse la vita in un incidente stradale.

All'inaugurazione c'erano, se non tutti, tanti personaggi più o meno protagonisti di queste pagine cittadine. Grande abbraccio tra Michele Tambellini, ex portiere rossonero e Tony Carruezzo, con il primo che ha ricordato l'episodio in cui, prima dell'inizio di un Lucchese-Mantova concluso con una disfatta per noi, ricevette dall'attaccante la fascia di capitano. Cosicché, con la presenza anche di Francesco Monaco e Bruno Russo, ieri sera c'erano quattro capitani rossoneri insieme, una rarità.

Presenti anche diversi politici del passato - quelli del presente nemmeno li nominiamo - da Olivo Ghilarducci, grande professore universitario di matematica ed ex sindaco di Capannori quando a Capannori si stava sicuramente meglio di oggi. Poi l'ex sindaco Pietro Fazzi che non ci saluta da una vita anche se ci sbatte contro, probabilmente arrabbiato con noi per via di quella volta che annunciammo l'intenzione del candidato Remo Santini di rimuovere il B52 (?) parcheggiato subito fuori del casello di Lucca Est.

In San Cristoforo anche i colleghi Paolo Pacini e Marco Innocenti e poi ancora Giorgio Bartoli della Camera di Commercio, Francesca Fazzi editrice, Lamberto Serafini degli amici dell'archivio fotografico, Oriano Landucci presidente della fondazione Banca del Monte, King Arthur, al secolo Arturo Lattanzi. E poi ancora Ademaro Cordoni, presidente di Confcommercio e il direttore Rodolfo Pasquini con il presidente della commissione centro storico Matteo Pomini.

Infine, last but not least, c'eravamo anche noi. In silenzio quasi religioso, incantati da così tanta bellezza.