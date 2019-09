Cultura e spettacolo



"I Fossi dell'Arte" chiude con successo

lunedì, 16 settembre 2019, 09:11

Si è conclusa sabato 14 settembre la manifestazione "I Fossi dell'Arte" in via del Fosso, nel centro storico, con il sesto ed ultimo appuntamento "Lucca-Aria-D'Oriente" organizzato da Arci Lucca e Vesilia e Fabrizio Barsotti, pittore lucchese.



"Si ringrazia - dichiara l'organizzazione - l'Associazione Porta dei Borghi per la mostra fotografica Gente di casa; si ringrazia Simonetta Simonetti, Michela Sorbi, Michela Girolami, il Comune di Lucca, Vincenzo Moneta per il materiale fornito, e la sua sua mostra fotografica sulla figura di Giuliano Pacifici, personaggio di via dl Fosso, sul Carneval Fratta, Giuditta Pieroni per le locandine, gli artisti partecipanti con le loro opere che hanno ricevuto un attestato di partecipazione, il Ristorante il Mecenate, Elisabetta Tuccimei, le donne della panchina; Associazione Artespressa con i suoi artisti, il Dy Johnn Mò - Simone Chelini, la palestra Samurai Karate di Piazza San Francesco - Gildo de Fantardi il cantastorie popolare lucchese. Grosso successo di pubblico anche in questo appuntamento".