Cultura e spettacolo



I prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

sabato, 21 settembre 2019, 22:50

Giovedì 26 settembre al Cinema Centrale, il Circolo del Cinema di Lucca riprende l’attività dopo la pausa estiva. Un nuovo inizio, nel 72° anno di proiezioni. Dopo le stagioni di successo che hanno caratterizzato gli ultimi decenni di attività, il cinema come istituzione, come sala, sta attraversando una grande crisi di spettatori e di attrattiva. Il Circolo rappresenta a Lucca un’istituzione che non ha ancora visto crisi, ma che deve confrontarsi quotidianamente con i problemi che potrebbero derivare da questa flessione negativa. Per queste ragioni, il direttivo ha rinnovato la formula, per favorire la partecipazione alle proiezioni di più persone e per portare ancora avanti la missione culturale e cinematografica intrapresa fin dagli esordi, spesso offuscata da logiche di mercato della programmazione normale.

Nella nuova stagione, grazie a un recente sondaggio lanciato tra i soci, è stato scelto un nuovo orario d’inizio programmazione: le 21.15 anziché le 21.30. Inoltre, a grande richiesta, ogni ciclo vedrà tutti i film a San Micheletto proiettati in versione originale con i sottotitoli in italiano, mentre al Cinema Centrale uno o due film garantiti alle stesse condizioni.

Altra novità importante è il tesseramento: un’unica tessera al costo di 10,00€ (con il primo film al Cinema Centrale gratuito) e la possibilità di sottoscrivere diversi abbonamenti, 25,00 € all’intero ciclo con la formula CLASSIC; 100,00 € all’intero anno di programmazione, abbonamento SOSTENITORE e la grande novità dedicata ai giovani con l’abbonamento YOUNG che prevede un accesso a tutti i film dell’anno a soli 10,00 € per i nati dopo il 1 gennaio 1997, dietro presentazione di documento d’identità.

Di seguito il programma del primo ciclo di proiezioni al Cinema Centrale:

giovedì 26 settembre: I morti non muoiono di Jim Jarmush

giovedì 3 ottobre: Il segreto di una famiglia di Pablo Trapero

giovedì 10 ottobre: Tesnota di Kantemir Balagov

giovedì 17 ottobre: L’ospite di Duccio Chiarini (il regista sarà presente alla proiezione)

giovedì 24 ottobre: Wilde Salomè di Al Pacino

eccezionalmente lunedì 28 ottobre: Anna di Charles-Olivier Michaud

Il programma a San Micheletto vede una selezione di film dedicati alla comicità, nel ciclo “Non ci resta che ridere”, di seguito il programma completo:

lunedì 30 settembre: Tu mi turbi di Roberto Benigni

lunedì 7 ottobre: Hollywood Party di Blake Edwards

lunedì 14 ottobre: The Blues Brothers di John Landis

lunedì 21 ottobre: A qualcuno piace caldo di Billy Wilder

lunedì 4 novembre: I nuovi mostri di Dino Risi, Mario Monicelli e Ettore Scola

lunedì 11 novembre: I primi della lista di Roan Johnson

Le tessere di socio possono essere sottoscritte sul sito ufficiale del Circolo www.circolocinemalucca.it, durante le serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano.