Cultura e spettacolo



Il Baluardo, 1989-2019 trent’anni di musica corale a Lucca

venerdì, 20 settembre 2019, 23:36

Il Baluardo gruppo vocale lucchese nasce il 16 settembre 1989. E’ stato ed è al momento l’unico gruppo di canto popolare della città di Lucca. E’ diretto da Elio Antichi che con Claudia Gandini moglie e presidente e altri 10 amici lo ha fondato. Oltre 700 concerti, oltre 280 brani in repertorio, tournèe in Inghilterra ( Londra, Oxford ancora Londra ) Scozia ( Edimburgo ) Germania ( Trier , Lubecca e Mittenwald ) Francia ( Colmar ) Svizzera ( Lugano ) Austria ( Hall in Tirol ) , Slovenia (Isola d’Istria ) Spagna ( Barcellona e di recente ad Alfas del Pi Valencia dove ha rappresentato l’Italia in un contesto internazionale) in attesa di andare nel 2020 a Malta e in Svezia.

Una attività volta sempre a riconoscere le nostre tradizioni. E’ bello ricordare che quest’anno siamo riusciti a far inserire nel sito del Comune di Lucca il Famedio, il luogo dove sono ricordati i ‘ Figli Buoni ‘ della città di Lucca , abbiamo ricordato Gino Custer de Nobili , un padre del nostro dialetto in attesa di ricordare Idelfonso Nieri il 1° dicembre al Teatro a lui dedicato di Ponte a Moriano. Con la presenza sempre ‘ presente ‘ di Cesare Viviani mentore del nostro gruppo. E come non ricordare la mostra dei presepi trasportabili organizzata ormai da anni grazie alla Comunità di S. Maria Nera, i concerti di Natale aperti a tutti i gruppi della provincia grazie alla disponibilità della Compagnia Balestrieri di Lucca anche perché il nostro direttore è il delegato provinciale della Associazione Cori della Toscana , il canto della Befana che quest’anno tocca quota 30 ( anni ) e il premio Cesarin’ der Viviani premio per la migliore befanata giunto quest’anno a quota 26°

Festeggeremo il nostri , speriamo, primi 30 anni in compagnia del Coro Lunigiana di Pontremoli diretti dall’ amico e maestro Primo Ceccarelli. Sarà con noi il coro Mongioje di Imperia che segue da sempre la nostra attività. E’ stato con noi nel secondo concerto che abbiamo fatto, quando abbiamo festeggiato il 5°, il 10°, il 15°, il 20°, il 25° e ora felicemente è con noi per il nostro 30° anniversario . Il coro Mongioje già diretto dall’ amico Elio Guglieri , un faro nella musica corale italiana e ora diretto da un amico musicista di grande valore, il maestro Ezio Vergoli.

Inizieremo alle ore 17,30 in piazza Anfiteatro dove presenteremo alcuni brani, per poi portarci in Canto d’Arco successivamente andare in piazza Cittadella per poi finire in piazza S. Michele.

Alle ore 21 precise ( per problemi logistici ) saremo in S. Maria Nera ( g.c.) dove i tre gruppi si esibiranno . Aprirà il concerto Il Baluardo con un collage dei brani che hanno caratterizzato l’attività del coro lucchese in questi anni. Accompagnati dal m. Tiziano Mangani, potrete sentire brani molto belli. Seguirà il Coro Lunigiana con il proprio repertorio e a finire il Coro Mongioje.

Una giornata particolare, una serata da non perdere.

Grazie alla Fondazione Banca del Monte , alla Fondazione Cassa di Risparmio, al Comune di Lucca, all’ aiuto dei nostri amici che con il 5x1000 ci hanno aiutato, agli amici che hanno partecipato alle nostre cene di autosostentamento, e soprattutto grazie all’impegno dei nostri coristi , questo progetto ha raggiunto i 30 anni, sempre offrendo alla cittadinanza e ai graditi ospiti , gratuitamente i propri spettacoli.