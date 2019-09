Cultura e spettacolo



Il Carlo Scorza di Umberto Sereni tra violenza, illegalità e malaffare

domenica, 15 settembre 2019, 09:50

di aldo grandi

In un Paese e in una città nei quali cani e porci si improvvisano scrittori, storici, antifascisti della prima e dell'ultima ora, c'è ancora qualcuno e il professor Umberto Sereni è tra questi, che quando apre bocca o prende in mano la penna, sa di quel che dice o scrive. E' per questo che il sottoscritto, presuntuosamente inseritosi visti i suoi precedenti, nella lista di coloro che possono parlare e scrivere, ha voluto leggersi tutto d'un fiato, ma si tratta di un saggio di appena 28 pagine inserite in un libro edito da Laterza Il fascismo dalle mani sporche, il capitolo dedicato a Carlo Scorza, ras della Lucchesia, ultimo segretario del fascio istituzionale nonché personaggio rappresentativo come altri del resto, di quel movimento mussoliniano che per 20 anni, tra consenso, usurpazione e idealismo conquistò e travolse l'Italia dei nostri nonni.

Una breve parentesi, tuttavia, la merita una ghiottoneria storica che il sottoscritto, da sempre topo di biblioteca e indagatore oltre ogni limite e decenza, ha scoperto, casualmente, su Catawiki, il motore di ricerca delle aste per eccellenza.

Tipo: Lastra metallica in lega bronzo-ottone. Paese d’origine: Italia Reparto dell’esercito: Commemorativa del gerarca fascista Carlo Scorza Anno di fabbricazione: 1930 Materiale: Bronzo, Ottone Originale / Replica: Originale Condizioni: Eccellenti condizioni Dimensioni: 40×0,5×38 cm Viene fornito con certificato di autenticità.: No

Targa commemorativa del gerarca fascista CARLO SCORZA, Paola (CS) 15.6.1847 Castagno d Andrea di S. Gaudenzo (FI) 23.12.1988 appartenuta a collezionista. Descrizione come da foto. Recante la scritta: A CARLO SCORZA TRASCINATORE DI UOMINI IN GUERRA E IN PACE CAPO DEGLI ASSALTATORI ITALIANI INTREPIDO ANIMATORE DELLA GENTE DI LUCCHESIA I COOPERATORI FASCISTI OFFRONO CON AFFETTO E DEVOZIONE ASSOLUTA. LUCCA 8 GIUGNO 1930.

Ecco qua, tanto per confermare il racconto di Umberto Sereni, la targa metallica che i fascisti lucchesi offrirono nel 1930 al loro capo nel momento di massimo splendore raggiunto da Scorza a Lucca e nel Paese, salvo, di lì a poco e con l'avvento del nuovo segretario del Pnf Achille Starace, cadere in disgrazia. Nel 1930, del resto e come bene illustra l'autore del saggio, Mussolini venne proprio a Lucca e dal balcone di Palazzo Ducale - quanti balconi nella vita di questo dittatore - tessette le lodi e le doti del suo fedelissimo gerarca.

Per la cronaca, la targa è andata invenduta perché non è stato raggiunto il prezzo di riserva fissato dal venditore. La stima ufficiale del bene da parte degli esperti ammonta a circa 100-1500 euro.

Tornando al libro e al bel lavoro di Umberto Sereni, quest'ultimo riesce a tracciare con una sintesi non da tutti e un linguaggio scorrevolissimo e appassionante, la vita politica e non solo di un uomo, Scorza appunto, di origini calabresi, era nato a Paola, che trovò a Lucca terreno fertile per appropriarsi del potere e governare con violenza e illegalità per almeno un decennio.

Scorza era un reduce dal primo conflitto mondiale, uomo più portato all'azione che al pensiero, molto concreto e assolutamente determinato a raggiungere, con ogni mezzo, le proprie aspirazioni. Coinvolto nell'aggressione a Giovanni Amendola, falso, ipocrita, criminale, truffaldino e truffatore, corrotto e corruttore, Carlo Scorza altri non era se non uno dei molti gerarchi che riuscirono, attraverso il fascismo, a raggiungere quei posti di rilievo e di comando ché, altrimenti, mai avrebbero conseguito.

La sua parabola ascendente è altrettanto repentina e sorprendente di quella discendente e Mussolini, colui al quale aveva giurato fedeltà eterna, ci mise lo stesso tempo, ossia poco, per approvare la prima e sancire la seconda a dimostrazione che egli guardava, soprattutto se non soltanto, a ciò che gli tornava comodo in quel momento.

Grazie a Sereni emergono episodi dimenticati del fascismo lucchese, quando Lucca, checché se ne dica, pur con tutti i suoi dubbi, esitazioni, perplessità, equilibrismi, era, effettivamente, il regno del ras calabrese. Ben poco Scorza fece per Lucca, molto meno di quanto fece per se stesso e la sua famiglia, ma nel saggio di Sereni c'è una chicca che, probabilmente, coloro che hanno scritto e parlato di lucchesità non conoscevano e se anche l'avessero conosciuta non ne avrebbero fatta menzione. Si tratta del giudizio che degli stessi lucchesi e di Lucca ebbe a dare proprio Scorza e che Sereni ha riportato integralmente anche perché non troppo - anzi, tutt'altro - distante dal vero ancora oggi a quasi un secolo di distanza:

quieto vivere, spinto qualche volta fino all'egoismo più cieco e meno giustificabile; pacifismo, spinto alla volgarità ventraiola; materialismo che, qualche volta, non solo negava le tradizioni ideali, ma disperava anche - negandole a priori - di tutte quelle che avrebbero potuto sorgere nell'avvenire. Facilità al pettegolezzo e alla critica scandalistica; tendenza alla mormorazione e alla protesta anonima; avventatezza di giudizio, per cui mille benemerenze potevano essere negate e dimenticate per una sola colpa; continua umiliante oscillazione tra gli opposti poli che detenevano il potere; abbondanza di entusiasmi servili, ma maggiore copia d'ignominiosi abbandoni.

