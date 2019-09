Cultura e spettacolo



Il lucchese Guglielmo Cicerchia campione del mondo di fotografia subacquea

domenica, 22 settembre 2019, 09:47

di daniela nardi

Il lucchese Guglielmo Cicerchia ha vinto i campionati del mondo di fotografia subacquea che si sono tenuti a Tenerife dal 17 al 22 settembre qualificandosi primo nella categoria grand'angolo con modella (la modella Iwona Molsa).

Cicerchia, già campione italiano individuale 2018 di fotografia subacquea e pluricampione italiano per squadra (appartiene all'ASD Sub Città di Lucca) per ben tre volte negli anni passati, porta dunque a Lucca questo importantissimo titolo dopo giorni di intenso allenamento e dure prove.

Cicerchia con tutta la squadra italiana si era infatti recato a Tenerife già da una decina di giorni per effettuare le immersioni di prova, studiare i fondali e provare gli scatti.

Un'attività preliminare tanto importante ma anche tanto impegnativa e stancante che gli ha quasi impedito di sentire telefonicamente la famiglia che lo sosteneva trepidante da Lucca.

Tanto duro lavoro e fatica sono stati ampiamente ripagati dalla prestigiosissima medaglia d'oro che grazie a Cicerchia arriva nell'arborato cerchio.

La squadra nazionale italiana è quella che si è aggiudicata il maggior punteggio vincendo il mondiale.

A Cicerchia vanno i complimenti di tutta la redazione.