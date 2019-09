Cultura e spettacolo



In concerto gli allievi della masterclass del maestro Niculescu

sabato, 21 settembre 2019, 11:27

Saranno le voci degli allievi della masterclass tenuta da Laura Niculescu per Open Gold le protagoniste del nuovo appuntamento, lunedì 23 settembre alle 21, con la rassegna organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. I ragazzi evranno l’opportunità di esibirsi davanti a Francesco Di Mauro, direttore d’orchestra ospite di Open Gold e direttore artistico della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana e del Teatro Bergeries di Parigi. Un’occasione importante, dunque, per i giovani contanti e le giovani cantanti che sapranno mettersi in luce.

Con il concerto degli allievi di Laura Niculescu, alcuni dei quali sono arrivati all’ISSM “L. Boccherini” da Romania e Cina, si apre l’ultima settimana di Open Gold e Festival Boccherini, che anche quest’anno hanno coinvolto per un mese decine di musicisti, educatori, studiosi che si sono esibiti o hanno tenuto momenti di approfondimento tra l’istituto, il suo auditorium e la vicina chiesa di S. Giulia. Due iniziative che di anno in anno riscuotono un successo di pubblico sempre maggiore.

Laura Niculescu si è diplomata all’Accademia di Musica e Arte Drammatica di Bucarest, in Romania, perfezionandosi poi con Franco Corelli e Renata Scotto a Vienna. Ha cantato per importanti istituzioni in tutto il mondo, quali Wiener Staatsoper, Bayerischeoper, Salzburger Festspielhaus, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Verdi di Trieste, Festival Puccini di Torre del Lago, Washington Opera House, Baltimore Theater, Città Proibita (Pechino), Konzerthaus (Vienna), RAI di Torino, Teatro Carlo Felice, Opera Houses di Linz, Graz, Innsbruck, Bratislava, Bucarest, Teatro Guilmera Tenerife. Ha collaborato con artisti e direttori come Anton Guadagno, Pinchas Steinberg, Richard Bonynge, Sir Colin Davis, Giuseppe Giacomini, Lando Bartolini, Sherrill Milnes, Peter Dvorsky, Silvano Carroli, José Cura, Sergei Larin. Ha cantato nel ruolo della protagonista in Tosca, Il Trovatore, Madama Butterfly, Fedora, Manon Lescaut, Turandot (la Principessa), Cavalleria, Andrea Chénier. Fa parte di giurie di importanti concorsi internazionali come il Titta Ruffo di Pisa, il Villa de Colmenar di Madrid, lo Young Artists City of Galaţi in Romania ecc. Tiene Masterclass in tutto il mondo.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it