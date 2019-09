Cultura e spettacolo



In Francia è uscito l'ultimo libro di Laurent Obertone: 'Guerilla: le temps des barbares'

giovedì, 26 settembre 2019, 09:24

Boicottato in Francia, ma non soltanto - in Italia il suo Guerriglia è stato bannato e bandito da tutti i principali quotidiani e dalle Tv nazionali - per le sue idee molto simili a quelle di Oriana Fallaci e Ida Magli, sostenitore di una opposizione decisa alla sostituzione etnica in atto, orgoglioso del suo passato e della storia del suo paese e dell'Occidente, conbtrario ai buonisti e a coloro che si percuotono le coscienze e si prostituiscono a favore delle minoranze di vario genere, Laurent Obertone è, forse, tra i principali polemisti in Europa e, senza ombra di dubbio, quello dotato di una forte originalità e un altrettanto robusto coraggio giornalistico e editoriale, capace di andare al di là delle apparenze-convenienze alle quali si dedicano e si vendono la stragrande maggioranza dei colleghi a tutte le latitudini. Ecco la sua lettera in previsione dell'uscita del libro, prevista per oggi in Francia e, si spera, presto anche in Italia:

Dear readers,

I finally get out of my literary apnea to announce here and now that my seventh book, Guerilla - The Time of the Barbarians , is gone to print, where it is rumored that it will pulverize my record of printed copies in a single draw. .

This is the much anticipated sequel to the saga Guerilla, which you were so many hope. I can say it today: I am (very) happy with the result, and I hope you will be too. Spoiler: the very-well-living-together does not happen alone.

More than three weeks of patience and this year and a half of meticulous work will land in your bookstores... Do not miss this appointment. As always, I'm counting on you to bring this book to life, backstage, behind the usual media smokers of this literary season. And when the smoke clears, we'll do the accounts ...

I also announce that Facebook making me miseries in authentication, and despite the time spent on my official page for six years, I am no longer able to respond to your messages, and for now publish on my own. I invite you to share this article and follow me on this blog, which will now be fed continuously. I'll keep you up to date on what's happening, and maybe deliver some comments on the country's, or other personal considerations. Without "partners" style Decoders decide the relevance and visibility of my words, which will not spoil anything.

Thank you all, and great comeback. While waiting for the big storm ...

D-21 before the impact.

Laurent Obertone