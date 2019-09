Cultura e spettacolo



Inaugura la Lym Academy con ospiti d'onore

venerdì, 20 settembre 2019, 11:14

La LYM Academy apre le porte della propria accademia musicale con una grande festa e un Open Day, in occasione della giornata inaugurale. L'appuntamento è sabato 21 settembre, a partire dalle 15, nei locali appena restaurati, in Via A.Orzali n. 377 fuori Porta Elisa (zona Ex Macelli) dove ha sede la LYM Academy.

Con la direzione artistica del Maestro Vijay Pierallini e la presidenza di Loreta Siderman, da anni impegnata in progetti artistici educativi per bambini e giovanissimi, la Lucca Youth Musical Academy è pronta ad insegnare a bambini e giovani il "musical" dando loro la possibilità di scoprire e intensificare i loro talenti nel canto, nella danza e nella recitazione, sviluppando professionalmente canzoni, coreografie e scene di importanti musical, brani e musical inediti da portare in scena.

Durante l'Open Day ci sarà la possibilità per i bambini e i ragazzi di incontrare e conoscere i docenti della LYM Academy e con LYM Selfi tutti i bambini potranno fare delle foto truccati e vestiti come i protagonisti dei musical e partecipare alla realizzazione di una piccola coreografia su alcuni brani dei musical. Una giornata di divertimento con grandi ospiti d'onore: direttamente dagli studi di Canale 5 arriva infatti Federica Bensi finalista dello spettacolo di Canale 5 "All together now" e Manuel Meli la voce di Alladin nella versione italiana del film Disney, che canteranno per i bambini la canzone "Il mondo è mio", tratta dalla colonna sonora del film campione di incassi.

Alle ore 17,30 la vera e propria inaugurazione della LYM Academy con il taglio del nastro alla presenza della autorità cittadine e del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Alle 18 il concerto augurale LYM Academy & Friends con i giovani talenti lucchesi. A seguire il brindisi augurale. Tutti i corsi della LYM Academy partiranno poi dal 1 ottobre.

A festeggiare con la LYM Academy ci saranno il direttore della Torino Musical Academy (TMA) Giovanni Maria Lori e Emiliano Galgani della Accademia Cinema Toscana (ACT) e Accademia Recitazione Toscana (ART) con le quali la LYM Academy ha intrapreso importanti collaborazioni.

Domenica 22 settembre, sempre nella sede della LYM Academy (in Via A.Orzali n. 377 fuori Porta Elisa - zona Ex Macelli) si terranno le audizione per entrare a fare parte del CHORUS SHOW! Un'esperienza originale di coro (canto e danza) che realizza in maniera scenica brani tratti da musical: una nuova esperienza coristica, rivolta ai giovani, dedicata al repertorio del musical e diretta dal Maestro Vijay Pierallini.

Per info www.lymacademy.it 347-0338994