Cultura e spettacolo



Ingresso gratuito per #IovadoalMuseo e Settembre Lucchese

mercoledì, 4 settembre 2019, 09:49

Con l'iniziativa #IovadoalMuseo promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali aumentano le giornate ticket free nei luoghi della Cultura statali, scelte direttamente da ciascun museo in relazione alle specificità del territorio di appartenenza. Per i Musei nazionali di Lucca, Palazzo Mansi e Villa Guinigi, le prossime giornate ad ingresso gratuito sono sabato 7, 14, 21 e 28 settembre, in occasione dei festeggiamenti del Settembre Lucchese. Gli orari di apertura al pubblico sono: un unico ingresso alle 9.30 e orario continuato dalle 12 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19).

Nelle sale delle due musei si ripercorre la storia della città di Lucca: a Villa Guinigi, dimora di Paolo Guinigi, il percorso inizia dall’VIII secolo a.C. con la collezione archeologica, per arrivare al Settecento con opere in prevalenza a soggetto sacro; a Palazzo Mansi si è accolti in una tipica e suntuosa residenza di mercanti lucchesi, che conserva al suo interno la Pinacoteca con dipinti delle scuole italiane e non dal XVI al XVIII secolo.

Si ricorda che l'ingresso nei musei, monumenti e parchi dello Stato è sempre gratuito per tutti i cittadini di età inferiore a 18 anni e per i giovani dai 18 ai 25 anni è stato introdotto un biglietto da 2 euro, con l’obiettivo di agevolare l’ingresso nei luoghi della Cultura.

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Via Galli Tassi 43, Lucca, 0583.55570

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Via della Quarquonia, Lucca, 0583.496033

Orari di apertura dal martedì al sabato:

- ingresso unico alle ore 9.30 (l'ingresso è consentito solo all’orario indicato)

- ingresso continuato dalle 12 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19)

www.polomusealetoscana.beniculturali.it

www.luccamuseinazionali.it