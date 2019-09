Cultura e spettacolo



La Cattiva Compagnia: tre giorni in scena dal Festival della Fiaba per bambini al Convivio internazionale su Dante Alighieri

venerdì, 20 settembre 2019, 14:15

Vivace week end di attività per La Cattiva Compagnia teatro, impegnata in questi giorni su più fronti: dal Festival della Fiaba per bambini fino ad "Infernal trip", presentato al Convivio internazionale su Dante.

Tre infatti gli spettacoli in scena ad opera de la Cattiva Compagnia nell'ambito del Festival della Fiaba dedicato ai bambini e alle famiglie tra sabato a domenica a Villa Bottini.

Si parte sabato 21 settembre, alle 21, con uno spettacolo ad ingresso libero: "Lucilla Sognadolci", rivisitazione umoristica della fiaba La Bella e la Bestia. Una storia un po' pazza e un po' magica, con una ragazzina che non ha paura di niente, un padre che ha paura di tutto, un cavallo goloso e un mostro suscettibile e ridicolo, ma che sotto sotto nasconde una sorpresa che farà la felicità di Lucilla.

Domenica 22 settembre sempre a Villa Bottini La Cattiva Compagnia Teatro

conduce due laboratori per bambini ad ingresso libero: alle 10:30, "Come Pinocchio" e alle 16 "Nessun dorma".

Questa sera invece, venerdì 20 settembre (ore 22) La Cattiva Compagnia è in trasferta al Castello di Dante a Poppi, dove nell'ambito del Convivio Internazionale dedicato Opere e spettacoli sull'Inferno di Dante Alighieri, organizzato dall'Accademia Dantesca In Arce Dantis, va in scena con "Infernal Trip", percorso nel cono infernale di condanne e peccati attraverso l'uso di corpo, voce e musica. In una commistione di sapori medioevali e contemporanei, per incontrare i personaggi danteschi come Minosse, Lucifero, Paolo e Francesca, le arpie, Pier delle Vigne, i simoniaci, il ladro Vanni Fucci di Pistoia, l'arcivescovo Ruggieri e Ugolino della Gherardesca.