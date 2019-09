Cultura e spettacolo



La Croce Verde annuncia la borsa di studio intitolata al dottor Piero Mungai: 3mila euro per l'anno 2019/2020

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:27

Era stata annunciata in occasione del 125° dell’associazione, e finalmente diventa realtà: la Croce Verde P.A. Lucca rende nota l’istituzione della borsa di studio intitolata alla memoria del dottor Piero Mungai, indimenticato presidente scomparso purtroppo nel marzo dello scorso anno.

La notizia giunge, non a caso, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati nazionali del test di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia: la borsa di studio sarà infatti riservata agli aspiranti medici, omaggiando così la figura del dottor Mungai, che per molti anni ha messo la propria disponibilità e professionalità di medico al servizio dell’associazione e dell’intera cittadinanza.

“Si tratta di un progetto al quale teniamo molto – commenta Elisa Ricci, presidente della Croce Verde P.A. Lucca - perché in questo modo ricordiamo Piero Mungai e, al contempo, aiuteremo una studentessa o uno studente a coronare il suo sogno, sperando che la figura del nostro presidente emerito, che così tanto ha fatto per i propri pazienti, sia fonte di ispirazione per chi usufruirà di tale contributo. Con questo atto – conclude Ricci – coniughiamo due dei nostri settori d’intervento, sanitario e culturale, e rinnoviamo i valori di assistenza alla cittadinanza e di fiducia nella crescita personale e intellettuale, capisaldi della Croce Verde P.A. Lucca”.

La borsa di studio, ridefinita e calcolata annualmente, per l’anno accademico 2019/2020 ammonta a 3mila euro. Il bando per l’assegnazione, completo di tutti requisiti e delle modalità di presentazione delle domande, verrà pubblicato sul sito web dell’associazione (www.croceverdelucca.it) entro lunedì 30 settembre, con scadenza della consegna delle richieste fissata per giovedì 31 ottobre. Potranno accedere al bando le studentesse e gli studenti residenti nei Comuni della provincia di Lucca dove è presente una sede della Croce Verde P.A. Lucca: Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Lucca, Viareggio. La valutazione delle domande sarà di competenza di un’apposita commissione, formata da rappresentanti dell’associazione ed esponenti del settore sanitario e di quello culturale.