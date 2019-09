Cultura e spettacolo



La mostra di Alcide, le ragioni di un successo, i motivi per accrescerlo

domenica, 22 settembre 2019, 21:30

di umberto sereni

La bella mostra “Raccontare Lucca 70 anni di Foto Alcide”, attualmente in corso alla chiesa di San Cristoforo, merita una serie di riflessioni: a partire dal grande successo di pubblico che l’ha salutata già il pomeriggio dell’inaugurazione per andare poi aumentando nei giorni seguenti. Quando ha toccato la punta di oltre 1500 visitatori. Tanto che per consentire l’ingresso è stato necessario tenere aperta l’esposizione ben oltre l’orario fissato per arrivare alla mezzanotte, quando ancora c’era gente che stazionava di fronte alle fotografie.

A conti fatti, ed è pur sempre un calcolo approssimativo piuttosto prudenziale, fino ad oggi la mostra è stata vista da più di 20.000 persone. Una cifra mai raggiunta a Lucca da una iniziativa del genere e che apparenta la nostra città alle grandi capitali italiane della cultura e dell’arte: Roma, Firenze, Milano, Venezia.

Bene è da questi numeri che deve partire il ragionamento che muove in due direzioni: la prima è quella che conduce alla ricerca dei motivi di questo straordinario successo. La seconda è quella relativa alle possibilità che si prospettano di fronte ad una realtà così interessante.

Procediamo con ordine e proviamo ad affrontare la prima questione. Per rendersi conto del gran movimento di gente che la “mostra di Alcide”, come affettuosamente viene chiamata, è riuscita ad animare basterà passare dalle parti di San Cristoforo a qualsiasi ora del giorno. Davanti alla chiesa è una continua processione di gente che entra e poi affolla fino ad occuparlo il vasto spazio dove è è stata collocata la mostra. Opera dell’architetto Anna Martorana, la sistemazione espositiva, affidata ad una elegante pannellatura ed articolata per nuclei tematici, consente una comoda visione delle quasi 450 immagini di fronte alle quali i visitatori sostano andando alla ricerca di un segno, di un volto, di una testimonianza. In una parola vanno alla ricerca del loro passato: un’immagine che genera un’ emozione perché rievoca una stagione della loro vita.

E così succede che il visitatore si lasci prendere dalle immagini e indugi davanti alle foto provando una intensa commozione, come sempre più è difficile provare. Ecco una delle più forti ragioni del successo della mostra: parla al cuore. E gli parla con il tono giusto. Un tono misurato, per nulla sfacciato, ma semmai dimesso, quasi sottovoce come si conviene quando si fanno muovere i sentimenti.

Ed è così che in San Cristoforo si realizza una straordinaria rigenerazione sentimentale, che agisce come un lavacro: di fronte a quelle immagini ci si libera delle ruvide incrostazioni che avvelenano i nostri giorni e si ritrova la genuinità di quando eravamo più innocenti.

Insomma per dirla chiara la “mostra di Alcide“ funziona come un lavacro purificatore, è una medicina dell’anima, un tonico che restituisce vigore a quell’ineffabile sentimento di appartenenza comunitaria che chiamiamo lucchesità.

E che ci sia un gran bisogno di ridare vitalità al giusto senso di fierezza civica, troppo di continuo avvilito e mortificato (oggi la “Lucchese” gioca contro il “Ghivizzano”) lo si percepisce nell’aria, lo si avverte nei commenti lasciati sull’album della mostra che formano un coro. “Grazie per averci fatto ritrovare la nostra Lucca.” Ed in un giorno come questo con la “Lucchese che il “Ghivizzano”, vedere in mostra la foto del “Grande Torino“ al Porta Elisa nel 1948 è come una frustata resa più dolorosa dalle immagini delle migliaia di tifosi che assiepavano le tribune del glorioso “Porta Elisa” che adesso languono abbandonate e deserte.

Basta così. Ma torniamo alle ragioni del successo della mostra. A quelle già dette ne va aggiunta un’altra ed è quella relativa allo spazio dove è stata collocata: la chiesa di San Cristoforo, per la sua ubicazione, ha tutti i requisiti per ospitare eventi del genere. Ha semmai bisogno di essere attrezzata meglio, a cominciare da un efficiente impianto di climatizzazione, ma ha tutte le carte in regola per assolvere al ruolo di luogo privilegiato dell’arte e della cultura.

Basta così. Se sono rose fioriranno. E questo auspicio vale anche per affrontare l’altra questione annunciata in apertura: quella delle prospettive suggerite dalla mostra. Se ne possono individuare tante, ma in casi come questi è sempre bene operare selezionandole fino a cogliere il punto vero, l’obbiettivo forte, quello che le sopravanza tutte per urgenza e per maturità.

Bene alla fine della mia selezione è risultato chiaro un obiettivo: rendere permanente la “mostra di Alcide”. Fare in modo di collocarla in uno spazio, di facile accessibilità, che metta a disposizione dei lucchesi e dei visitatori questo straordinario patrimonio culturale. Anche questa è una delle richieste più frequenti dell’album dei commenti: “Trovate uno spazio per farcele vedere sempre queste immagini!”

E’ una richiesta che non può essere elusa. Se son rose fioriranno e intanto godiamoci lo spettacolo della processione di migliaia di cittadini che, come in devoto pellegrinaggio, si recano in San Cristoforo. Per ritrovarsi. Per sentirsi parte attiva di una Lucca più Bella, più Forte, più Grande.