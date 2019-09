Cultura e spettacolo



“La musica si fa dono”: una giornata di musica e di riflessione

mercoledì, 18 settembre 2019, 10:07

“La musica si fa dono – Il dono che dà vita alla vita”: questo è il titolo dell'evento che si terrà domenica 22 settembre alle ore 16 nella sede dei Donatori di sangue a Massa Pisana, località La Chiesa di Massa Pisana. L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Lucca, nasce dalla collaborazione proprio dal gruppo dei Donatori di sangue di Massa Pisana e la scuola QuattroquArti e sarà dedicato all'importanza del “dono” e del “donare”. Sarà un momento di condivisione, informazione, sensibilizzazione e convivialità attraverso la musica e l'arte.

L'iniziativa rappresenta anche l'open day speciale per la QuattroquArti, la scuola che aggrega tanti ragazzi e tanti adulti per apprendere, sperimentare e studiare la musica sia classica che moderna. L'associazione torva sede a Sant'Anna, in via Pisana, nella sede dell'ex scuola materna: un luogo rinnovato, ristrutturato e restituito alla comunità.

Il programma della giornata di domenica avrà inizio alle ore 16 con i saluti di benvenuto e presentazione del progetto dei Donatori di Sangue. Alle ore 16.15 sarà la volta dello spettacolo della QuattroquArti e, a seguire, alle ore 17.30 sarà il momento della merenda. A seguire poi ci sarà l'occasione per provare i vari strumenti e chiedere e ricevere informazioni sui corsi della scuola.