L'omaggio a Gaetano Giani Luporini e il "flauto magico" di Paolo Taballione

martedì, 10 settembre 2019, 23:47

Sabato 14 settembre, ore 21 presso la Sala Concerti di Palazzo Pfanner (situato in Via degli Asili - Lucca) si terrà il concerto "Fantasie e Virtuosismi". Protagonisti della serata, artisti internazionali quali Rocco Parisi, al clarinetto e clarinetto basso e Maurizio Barboro al pianoforte

martedì, 10 settembre 2019, 16:07

E' uscito per Maria Pacini Fazzi editore il libro di Marco Innocenti, giornalista ed ex capo servizio de Il Tirreno, Colleghi&Carogne, uno spaccato di questa Italia dove le raccomandazioni e la corruzione prevalgono su meriti e onestà

martedì, 10 settembre 2019, 12:56

Sono questi i compositori che il violinista Alberto Bologni e il pianista Simone Soldati esploreranno mercoledì 11 settembre, alle 21 all’Auditorium “Boccherini”, per un nuovo appuntamento con Open Gold, la rassegna tradizionalmente proposta dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” in settembre

martedì, 10 settembre 2019, 10:39

Torna per presentare il suo secondo album, 'Ricercato', Junior Cally, il rapper diventato famoso per nascondere la sua identità con una maschera antigas, ma che stavolta 'ci mette la faccia'. Il rapper romano, tolta la maschera, sarà, infatti, allo Sky Stone and Songs il 12 settembre a partire dalle 15,...

martedì, 10 settembre 2019, 10:37

La XXXVIII Parata nazionale della Bandiera quest'anno si svolgerà in Toscana, a Chianciano Terme, in provincia di Siena, da venerdì 13 a sabato 14 settembre e poi a Montepulciano nella giornata di domenica 15 settembre. Si tratta del Campionato italiano sbandieratori e musici della LIS

lunedì, 9 settembre 2019, 16:42

Alla conferenza stampa di presentazione del monumento dedicato all'emigrazione lucchese è stato annunciato che sabato 14 settembre alle ore 21, al Teatro del Giglio, in occasione delle festività della Santa Croce, si terrà il tradizionale appuntamento musicale realizzato dall'associazione Lucchesi nel Mondo e dal teatro del Giglio