Lorenzo Casini, professore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, nuovo capo di gabinetto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

lunedì, 9 settembre 2019, 16:17

Grande concerto inaugurale quello del Puccini world festival, in programma per giovedì 12 settembre nella Chiesa dei servi di Lucca, alle 21,15

lunedì, 9 settembre 2019, 16:11

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Venerdì 13 settembre verrà inaugurato nella nuova rotonda di Piazzale Boccherini il monumento che celebra i cinquant’anni dell’Associazione Lucchesi nel mondo, realizzato dall’artista pietrasantino Stefano Pierotti

domenica, 8 settembre 2019, 21:55

Dopo la pausa estiva ecco che la Corale Don Vittorio Landucci di S. Vito, riprende con le sue esibizioni in concerto, diretta dal Maestro Giorgio Fazzi e accompagnata all'organo da Gilberto Rossetti

domenica, 8 settembre 2019, 16:39

Sarà al numero civico 44 di Piazza San Michele, presso la sede dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, che martedì 10 settembre alle 18 si terrà l’inaugurazione della nuova mostra fotorgrafica di Enzo Giuntoli, aperta al pubblico dal 10 al 22 settembre

sabato, 7 settembre 2019, 21:30

In S. Cristoforo è stata inaugurata la mostra dedicata ai 70 anni di Foto Alcide, una rassegna di straordinario valore storico e sociale, una città che, già oggi, è così lontana da quello che era sempre stata

sabato, 7 settembre 2019, 20:05

Per il nono anno consecutivo il Puccini e la sua Lucca Festival propone al pubblico della città di Lucca il Gran Gala lirico della Santa Croce: l'appuntamento è per il 14 Settembre (alle 21,15) in una location incantevole come la Chiesa di Santa Maria dei Servi