Cultura e spettacolo



Lucca: un percorso inusuale alla scoperta delle botteghe artigiane

venerdì, 6 settembre 2019, 14:00

di Pietrobruno Merlitti

Lucca è famosa in tutto il mondo per le sue bellezze storico-artistiche. La "città delle cento chiese" vanta un patrimonio culturale inestimabile, da Ilaria del Carretto, opera dello scultore Jacopo della Quercia, all'antico Volto Santo. Ogni suo vicolo è pittoresco, unico, particolare, e non pare affatto strano che sia gemellata con la fiabesca e francese Colmar.

Proprio per questo motivo negli ultimi anni Lucca ha visto registrare flussi turistici importanti che crescono di anno in anno. Non tutti ne sono consapevoli, ma quello dell'artigianato tradizionale è uno dei settori in cui si divide il patrimonio culturale immateriale secondo la definizione dell'UNESCO, che ci ricorda come "il patrimonio immateriale garantisce un senso di identità e continuità ed incoraggia il rispetto per la diversità culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltre ché il rispetto reciproco tra le comunità stesse ed i soggetti coinvolti."

La storia di Lucca deve molto anche proprio all'ingegno degli artigiani che in essa, per secoli, hanno soddisfatto le esigenze, i bisogni e i "capricci" dei suoi abitanti. Lo hanno fatto un po' di nascosto, all'interno di laboratori spesso dislocati in quelle parti della città meno affollate dai forestieri.

L'idea di fotografare le antiche botteghe artigiane lucchesi è maturata in occasione di una chiacchierata con Francesco Fella, un giovane artigiano impegnato nelle sculture lignea e marmorea. Ci sembrava molto interessante usare la fotografia per documentare la storia di vecchi mestieri che in un certo senso sono rimasti immutati, o quasi, nonostante lo scorrere del tempo.

Così, mosso dal mio entusiasmo di fotografo curioso, in un caldo pomeriggio d'agosto, ho iniziato con il fotografare la vecchia falegnameria Volpi, che di generazione in generazione continua il suo lavoro in Via del Fosso. Grazie ai consigli del falegname, mi sono poi diretto in Corte Busdraghi, dove sorge l'Officina di Paladini Pietro, fabbro dal 1870, ma presente già due secoli prima in Chiasso Barletti.

Entrare nella bottega è stata un'emozione unica, come fare un viaggio indietro nel tempo: lampioni oggi spenti che illuminavano la Lucca del 1800, cassettiere di vecchi uffici postali, saldatrici degli anni '50. Tutti reperti che non sfigurerebbero in un museo. Nella bottega, insieme al figlio di Pietro, Stefano, lavora a chiamata anche "Giotto", un signore anziano così chiamato per il suo estro innato.



Le mie foto non hanno la pretesa di illustrare in modo esaustivo le attività artigiane lucchesi e i loro prodotti, la cui identificazione e documentazione richiederebbero mesi di ricerca e di studio, ma l'auspicio rimane quello di andare avanti con il lavoro intrapreso. Voglio inoltre sottolineare la necessità della sopravvivenza di un contesto antropologico in cui è evidente il rapporto diretto tra l'intelligenza, la manualità e la creatività dell'uomo, un rapporto che il processo di industrializzazione moderno ha migliorato solo apparentemente a scapito della componente artistica, l'unica in grado di conferire ai prodotti quell'unicità che tanto apprezziamo negli angoli più nascosti della nostra città.