Cultura e spettacolo



LuccArtigiana: dalla cartapesta ai grandi carri del Carnevale di Viareggio 2020

giovedì, 12 settembre 2019, 12:58

Il prossimo Carnevale di Viareggio? È in mostra a LuccArtigiana. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, rinnovata per il secondo anno, le Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo, insieme a Confartigianato, CNA Lucca, Comune di Lucca, Camera di Commercio di Lucca e con il patrocinio dell'Osservatorio mestieri d'arte di Firenze, portano al Real Collegio dal 27 al 29 settembre 2019 i bozzetti dei carri del Carnevale 2020 e una scultura di Burlamacco, la maschera simbolo della grande festa viareggina, oltre ad una serie di modellini di alcuni carri del passato. Sabato 28 settembre dalle 15 alle 17 il laboratorio della cartapesta per i bambini, per scoprire i segreti della materia prima che lavorano ogni anno gli artisti di Viareggio.

LuccArtigiana, appuntamento imperdibile per acquistare prodotti di grande qualità delle produzioni tradizionali "DOCG", vuole anche essere una vetrina per tutte le creazioni uniche e manufatte della nostra provincia. Come non coinvolgere i maestri della cartapesta? I bozzetti infatti, in mostra in una delle sale della struttura espositiva, sono i progetti dei carri che verranno, attualmente in lavorazione negli hangar della Cittadella del Carnevale di Viareggio. I Corsi Mascherati che li vedranno sfilare sono in programma dal 1 al 25 febbraio 2020. Si tratta di 9 giganti di cartapesta di prima categoria e 5 di seconda, che saranno i protagonisti sui Viali a Mare in occasione delle sei sfilate. La presenza del Carnevale a LuccArtigiana sarà arricchita anche dalla scultura in cartapesta di Burlamacco, maschera ideata da Uberto Bonetti nel 1930, che accoglierà i visitatori. Alcuni modellini delle costruzioni del passato arricchiranno inoltre il percorso espositivo, che si completa con immagini dell'ultima edizione, firmate dal Gruppo fotografico Versiliese, che ha immortalato suggestivi momenti nelle sfilate.

Sono media partner della manifestazione Radio Toscana, NoiTv, La Nazione, Il Tirreno, La Gazzetta di Lucca, Lo Schermo, Lucca in Diretta.

LuccArtigiana è a ingresso libero. Orari: 27/9 dalle 17 alle 20; 28/9 dalle 10 alle 19; 29/9 dalle 10 alle 19.