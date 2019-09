Luccautori 2019, girato a Lucca il corto 'Non lo faccia'

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 23 settembre 2019, 15:09

Ultima settimana per visitare "Lost and found", la mostra che la ex modella e pittrice inglese Diana Edmunds espone alla galleria d'arte contemporanea "OlioSuTavola" (via del Battistero 38 a Lucca), in un percorso illuminato (letteralmente) dalle lampade di Martinelli Luce

lunedì, 23 settembre 2019, 14:39

Il primo proviene direttamente da You Tube, il più grande store di filmati e video del mondo, vera vetrina internazionale per ogni settore della vita dell'umanità e in particolare per l'arte e per la musica

lunedì, 23 settembre 2019, 09:03

Il collettivo artistico Spazio LUM presenta all'interno del Mercato del Carmine, tre eventi tutti incentrati sull rapporto tra essere umano e natura, tema declinato via via in modo diverso e fluido da molti artisti del territorio Lucchese

domenica, 22 settembre 2019, 21:30

La bella mostra “Raccontare Lucca 70 anni di Foto Alcide”, attualmente in corso alla chiesa di San Cristoforo, merita una serie di riflessioni: a partire dal grande successo di pubblico che l’ha salutata già il pomeriggio dell’inaugurazione per andare poi aumentando nei giorni seguenti

domenica, 22 settembre 2019, 12:35

L’estro musicale del cantautore lucchese Joe Natta continua a sfornare nuove originali realizzazioni. Dopo “Insert Coin” un concept album dedicato interamente ai videogiochi ‘arcade’ da bar degli anni ’80 uscito lo scorso 2 settembre, è uscito proprio in nei giorni scorsi (il 20 settembre) il nuovo concept album “Halloween Songs”...

domenica, 22 settembre 2019, 09:47

Il lucchese Guglielmo Cicerchia ha vinto i campionati del mondo di fotografia subacquea che si sono tenuti a Tenerife dal 17 al 22 settembre qualificandosi primo nella categoria grand'angolo con modella (la modella Iwona Molsa)