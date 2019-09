Cultura e spettacolo



LuccAutori, successo per la mostra dei ragazzi del Liceo Passaglia

lunedì, 30 settembre 2019, 12:27

Inaugurata sabato scorso a Villa Bottini la mostra Racconti a Colori inserita nel programma del festival LuccAutori.

Mostra che ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Passaglia, che hanno realizzato i disegni ispirati ai 25 racconti vincitori del 18° premio Racconti nella Rete. Racconti raccolti nell'omonima antologia edita da Castelvecchi.

Le mostra è visitabile in occasione degli incontri di LuccAutori: venerdi mattina, sabato mattina e pomeriggio e domenica pomeriggio.

L'illustratore e disegnatore satirico Lido Contemori ha presentato il suo libro "Colpire in alto. Viaggio nel disegno satirico dal '68 a oggi " Edizioni Il Pennino. Contemori, tra i grandi protagonisti della satira a partire dalla fine degli anni sessanta, ci accompagna in un viaggio in 50 anni di vignette e fumetti satirici in Italia, con un'analisi puntuale e appassionata come solo chi ha vissuto attivamente il periodo può raccontare. A seguire c'è stata l'inaugurazione di una mostra molto interessante dal titolo "Omaggio a Leonardo genio dell'arte" con disegni di artisti contemporanei fra i quali Cannucciari, Granchi, Cantini, Reggioli, Ghiribelli, Pispoli, Staino, Contemori, Giuliano e De Angelis. A cura di Stefano Giraldi.

RACCONTI A COLORI – GLI STUDENTI PREMIATI

e motivazioni della giuria formata da Lido Contemori, il fotografo d'arte Stefano Giraldi e dal pittore Riccardo Ghiribelli.

PRIMO PREMIO Elena Manicastri per il racconto di Michele Emidi "Seicento passi dal portone"

Ottima rappresentazione simbolica del contenuto del racconto. L'immagine ha un forte valore evocativo che va oltre la descrizione e assume un carattere di efficace metafora della drammaticità del testo. La composizione della tavola è ben organizzata e personale, articolata in una giusta sintesi che bilancia gli elementi figurativi. La realizzazione denota una valida competenza pittorica con un dosaggio cromatico sicuro. Nel complesso si tratta di un lavoro di livello piu' che scolastico e già adeguatamente professionale.

SECONDO PREMIO Alessia Masi per il racconto di Linda Barbarino "Martino non si decide"

Originale resa visiva dell'elemento paradossale e surreale del racconto. Il valore simbolico del messaggio è reso dal contrasto cromatico e formale fra il sopra e il sotto, fra il letto massiccio e la bara-cassetto. La tecnica pittorica è molto valida e personale. La costruzione dell'immagine è ben realizzata in una sintesi appropriata e funzionale alla resa visiva del contenuto letterario. Nell'insieme quest'opera rivela valide capacità illustrative.

TERZO PREMIO Giada Sfingi per il racconto di Martina Scaramuzzino "Il desiderio"

Valida realizzazione visiva del contenuto fantastico del racconto. La resa cromatica è molto efficace e rivela una competenza sicura e personale. I passaggi di colore sono usati in modo esperto e decisamente appropriato. L'immagine è ben costruita e la tavola sintetizza perfettamente il contenuto surreale del testo narrativo. Si tratta di un lavoro molto ben realizzato sia come tecnica che come resa simbolica.

La giuria ritiene di dover segnalare la grande qualità delle illustrazioni realizzate dagli studenti: hanno tutti mostrato impegno e capacità tecniche.

RACCONTO AUTORE ILLUSTRATORE

CONTRO CANTICO DELLE CREATURE Anna Rosa Perrone - Alessia Francini

QUANDO L'AMILCARE RISORSE Cinzia Montagna - Vittorio Passaglia

L'ATTESA Ezio Testa - Sara Starace

LA FORESTA DI DIO Giovanni Pezzella - Caterina Luchi

E INFINE VENNE IL SILENZIO Girolamo Titone - Alessandra Morra

PARI TRATTAMENTO Giuseppe Ciarallo - Filippo Pennacchi

COYOTE Grazia Marchese - Caterina Luchi

ENZUCCIO Ida Roiola - Wenrou Zhang

MARTINO NON SI DECIDE Linda Barbarino - Alessia Masi

IL MINESTRONE DI VERDURE Luca Bonacina - Bianca Benedetti

DUE ENIGMI CON LE RUGHE Luca Bruno Zambelli - Nicol Betti

IL GIROTONDO DELL'ARCOBALENO Maida Ochhionero - Mariapaola Diversi

LE ZUCCHINE ALLA SCAPECE Mariaelena Prinzi - Giulia Gallana

LA BANANA Marina Berta - Vittorio Passaglia

IL DESIDERIO Martina Scaramuzzino - Giada Sfingi

SEICENTO PASSI DAL PORTONE Michele Emidi - Elena Manicastri

CALMA APPARENTE Monica Menzogni - Livia Chitti

IL BANCOMAT Nicola Buoso - Annarica Valete

DIETRO LA DOPPIA SPUNTA BLU DI WHATSAPP Paola De Donato - Nora Giometti

MANI Paola Maldonato - Bianca Benedetti

TUTTI I GUSTI PIÙ UNO Roberta Barbi - Agnese Pisanò

UNDICESIMO COMANDAMENTO "NON SCRIVERE" Sandro Maffei - Asia Cerchi e Wenrou Zhang

CORIANDOLI Silvia Bove - Sara Novi

NON POTERNE FARE A MENO Silvia Schiavo - Lorenzo Biagioni

SETTE E TRENTUNO Vincenzo Rocco - Asia Cerchi