Cultura e spettacolo



Mambolosco a Lucca per presentare "Arte" e incontrare i fans

sabato, 14 settembre 2019, 10:29

Nuovo appuntamento con gli instore allo Sky Stone & Songs: martedì 17 settembre, alle 15, arriva in piazza Napoleone Mambolosco, trapper italo-americano che ha appena pubblicato il suo primo album di inediti, 'Arte' e che incontrerà i fans, firmando le copie del nuovo lavoro.

'Arte' è la prima occasione per Mambolosco per riflettere non solo sulla propria vita, ma anche sulla sua dimensione artistica: è, infatti, un lavoro cresciuto negli anni, anche grazie al collettivo che si è formato a Vicenza – sua città natale – con il quale Mambolosco non solo ha scritto, registrato e prodotto questo album, ma anche curato tutto quello che riguarda il 'contorno', come le foto o le grafiche.

Mambolosco – il suo vero nome è William Miller Hickman III – è nato e cresciuto a Vicenza da madre italiana e padre militare statunitense di stanza in Italia. Ha iniziato la sua carriera postando video su YouTube (tra gli altri 'Mama I did it Again' in collaborazione con Luscià e 'Come se fosse normale', realizzato con Nashley). A caratterizzarlo un'unica imperfetta capacità di parlare sia l'italiano che l'inglese, modo in cui si è costruito un linguaggio musicale del tutto peculiare e distintivo, che unisce la trap italiana alla wave americana. L'album 'Arte' arriva dopo due anni di singoli di successo e collaborazioni: un lungo elenco che comprende il suo maggiore successo, 'Guarda come flexo', che ha ottenuto il disco di platino, raggiungendo la quota di 26 milioni di stream su Spotify, dove è rimasto stabile nella Top 50 per 10 mesi consecutivi, mentre il follow up di questo singolo, 'Guarda come flexo 2' ha ottenuto il disco d'oro con 22 milioni di riproduzioni.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it