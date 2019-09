"Matematica spaziale", incontro al Giglio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 7 settembre 2019, 12:47

"La creazione della memoria": apre sabato 7 settembre alle 18 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 - Lucca), la mostra delle opere di Giovanni Raffaelli, pittore versiliese

sabato, 7 settembre 2019, 08:44

venerdì, 6 settembre 2019, 16:37

“Nonostante tutto sono vivo” è il titolo del libro che narra la storia vera di Luigi De Lillo, maresciallo capo nelle prigioni italiane nel periodo degli Anni di piombo. Una storia drammatica e commovente che non può non far riflettere il lettore che si accosta a queste pagine

venerdì, 6 settembre 2019, 15:38

Dopo il successo dellʼinaugurazione della scorsa domenica chiude la mostra fotografica ad ingresso libero curata da due studentesse lucchesi, attualmente nel vivo di un'esperienza formativa all'estero, Irene Paolinelli e Flora Del Debbio con una serata in compagnia del gruppo musicale Staindubatta che si esibirà in occasione dellʼevento presso l'Atelier ATOA...

venerdì, 6 settembre 2019, 14:00

Ho iniziato con il fotografare la vecchia falegnameria Volpi, che di generazione in generazione continua il suo lavoro in Via del Fosso. Grazie ai consigli del falegname, mi sono poi diretto in Corte Busdraghi, dove sorge l'Officina di Paladini Pietro, fabbro dal 1870, ma presente già due secoli prima in...

venerdì, 6 settembre 2019, 13:19

Una nuova cifra artistica e musicale per l’edizione 2019 di Cori in Concerto, che si terrà domenica 15 settembre alle ore 18 nella Chiesa di San Francesco