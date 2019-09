Michele Gazich e la sua musica in una serata dal titolo "Fratello Fuoco"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 25 settembre 2019, 12:13

Continua l'iniziativa #IovadoalMuseo promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con le giornate ad ingresso libero nei luoghi della Cultura statali, scelte direttamente da ciascun museo

mercoledì, 25 settembre 2019, 11:16

In occasione della Domenica di Carta 2019 e per celebrare i 75 anni dalla Liberazione della città, l’Archivio di Stato di Lucca propone la mostra documentaria 1944-1945. RSI e Dopoguerra a Lucca

mercoledì, 25 settembre 2019, 09:44

L'augurio è che la mostra di Foto Alcide in San Cristoforo diventi permanente, ma c'era un altro archivio fotografico storico e ricco di immagini, quello di Placido Mecchi, il Foto Placido di via San Paolino

martedì, 24 settembre 2019, 17:05

E' stata inaugurata sabato scorso la mostra fotografica collettiva soci del Fotoclub Lucchese che resterà aperta fino al 29 settembre nella sala dell'affresco della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in via San Micheletto, 3

martedì, 24 settembre 2019, 16:55

Dal 27 al 29 settembre le “Teste di Cactus“ di Gianluca Biscalchin saranno in mostra a Spazio Salvetti, in Via Nazionale 180 (Località Saltocchio, Lucca). Gianluca Biscalchin – illustratore, giornalista e gastronomo – negli ultimi tre anni ha sviluppato “Hortus Transgenicus”: un progetto sui mutamenti della natura dovuti all’inquinamento umano

martedì, 24 settembre 2019, 12:43

Venerdì 27 settembre, alle 21, presso il Salone della Musica di Palazzo Pfanner, situato in Via degli Asili, con il "Concerto dell'Orchestra da Camera Luigi Boccherini", si conclude la Rassegna Musicale "Suoni di Lucca Musica in Palazzo Pfanner", giunta quest'anno alla sua undicesima edizione