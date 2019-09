Mostra fotografica collettiva soci del Fotoclub Lucchese, c'è tempo fino a domenica per visitarla

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 24 settembre 2019, 16:55

Dal 27 al 29 settembre le “Teste di Cactus“ di Gianluca Biscalchin saranno in mostra a Spazio Salvetti, in Via Nazionale 180 (Località Saltocchio, Lucca). Gianluca Biscalchin – illustratore, giornalista e gastronomo – negli ultimi tre anni ha sviluppato “Hortus Transgenicus”: un progetto sui mutamenti della natura dovuti all’inquinamento umano

martedì, 24 settembre 2019, 12:43

Venerdì 27 settembre, alle 21, presso il Salone della Musica di Palazzo Pfanner, situato in Via degli Asili, con il "Concerto dell'Orchestra da Camera Luigi Boccherini", si conclude la Rassegna Musicale "Suoni di Lucca Musica in Palazzo Pfanner", giunta quest'anno alla sua undicesima edizione

martedì, 24 settembre 2019, 10:51

Ieri si è conclusa la mostra antologica dell'artista contemporaneo Eliseo Picchi dal titolo "Attraverso i miei occhi. Tracce grafiche in punta di matita", curata dalla storica dell'arte Isabella Pileio e allestita presso il Museo Civico Athena

martedì, 24 settembre 2019, 08:40

A ottobre diverse figure professionali tratteranno la delicata tematica dei disturbi del comportamento alimentare con un ciclo di incontri gratuito

lunedì, 23 settembre 2019, 18:54

E' stato girato interamente a Lucca, nel parco fluviale e sul ponte San Quirico, il cortometraggio "Non lo faccia" scritto dalla sceneggiatrice calabrese Katia Colica. Si tratta del soggetto vincitore della sezione corti del Premio Racconti nella Rete 2019

lunedì, 23 settembre 2019, 15:09

Ultima settimana per visitare "Lost and found", la mostra che la ex modella e pittrice inglese Diana Edmunds espone alla galleria d'arte contemporanea "OlioSuTavola" (via del Battistero 38 a Lucca), in un percorso illuminato (letteralmente) dalle lampade di Martinelli Luce