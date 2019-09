Cultura e spettacolo



Murabilia, i numeri della manifestazione

giovedì, 5 settembre 2019, 10:06

Ecco tutti i numeri della 19^ edizione di Murabilia - Sguardi a Oriente. Giappone in programma sulle Mura di Lucca dal 6 all’8 settembre.

19 gli anni in cui, nel primo fine settimana di settembre, a Lucca si svolge Murabilia

240 gli espositori da 5 Paesi: 7 dalla Francia, 1 dall’Inghilterra, 2 dalla Germania, 1 dalla Slovenia

100 gli espositori di piante ornamentali, fiori, alberi da frutto, ortaggi, bulbi

1500 la stima delle specie vegetali in mostra, di cui 300 varietà di rose, 400 di cactacee e succulente, altrettante di erbacee perenni da fiore e da foglia e graminacee ornamentali.

50 e oltre gli artigiani che producono accessori e strutture per il giardino

7 le scuole lucchesi presenti e coinvolte nell’organizzazione

7 gli espositori legati direttamente alla cultura

5 i giardini effimeri allestiti sugli spalti tra Baluardo San Regolo e La Libertà

2 gli illustratori botanici vicentini che espongono nelle serre dell’orto botanico per la sezione Botalia

7 le novità librarie di settore presentate nella sezione Piante e saperi. Due dei libri sono per ragazzi.

40 le specie e varietà in esposizione del genere Aspidistra, pianta giapponese che già piaceva alle nostre nonne e solo di recente rivalutata per le sue belle foglie lanceolate. La mostra è un vero evento per gli appassionati di piante: tante aspidistre così, tutte insieme, non si sono mai viste.

30 circa le varietà del genere Rohdea japonica, il giglio sacro giapponese (omoto nel Paese del Sol Levante) con i fiori quasi nascosti in mezzo alle belle foglie nastriformi sempreverdi e con le bacche rosse e lucenti. L’esposizione a Murabilia, assolutamente nuova per l’Europa, è curata dalla collezionista friulana Mirella Presot Collavini.

70 circa i riconoscimenti che le giurie assegneranno ai migliori espositori durante i lavori di venerdì 6 settembre

8800 i chilometri che l’ospite d’onore di quest’anno, il cacciatore di piante, vivaista, giardiniere e scrittore americano Daniel J. Hinkley deve percorrere per raggiungere Lucca dalle coste pacifiche degli USA dove vive e lavora.

2800 i chilometri che dividono Lucca dai laboratori scientifici del Dipartimento delle Piante Tropicali e Subtropicali di Mosca dove lavora come capo ricercatore Mikhail S. Romanov, che è stato chiamato a far parte delle giurie di Murabilia,

7 le ore di laboratori della sezione Murabilina, espressamente predisposti per intrattenere i visitatori più giovani in modo didattico, ma divertente.