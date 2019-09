Cultura e spettacolo



"Musica a Palazzo Pfanner" giunge all'11^ edizione

martedì, 3 settembre 2019, 20:09

Giunta quest'anno alla sua undicesima edizione, la rassegna musicale "Suoni di Lucca" che, come consuetudine si tiene nella splendida location di Palazzo Pfanner (situato in Via degli Asili -Lucca), propone una offerta musicale di grande spessore nella presentazione anche di brani poco eseguiti ma di grande interesse.

La rassegna facente parte del calendario eventi del Settembre Lucchese è realizzata grazie al patrocinio di: Comune di Lucca, Cassa di Risparmio di Lucca, Acli, ed Associazione Orchestra da Camera Boccherini, quest'ultima anche ideatrice ed organizzatrice dei cinque concerti in programma.

Il calendario in programma prevede cinque concerti:

Martedì 3 settembre - "Duo Comuzzi- Curti Giardina", viola e pianoforte, musiche di L. Boccherini- E. Bossi, F. Busoni, A. Longo.

Venerdì 6 settembre – "Trio dell'Accademia Sannita" - Composto da Luigi Abate, violino; Alessandro Zerella, viola; Pierluigi Sannita, violoncello. Il Trio dell'Accademia Sannita, musicisti di origine beneventana e irpina i quali si sono distinti nella loro carriera per meriti artistici, membri di prestigiose orchestre italiane, come: Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra dell'Ente Autonomo Arena di Verona, Orchestra Regionale del Lazio, Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Orchestra Giovanile Italiana. Hanno al loro attivo individualmente lunga attività di solisti nonché cameristica. Vincitori di concorsi nazionali e corsi di perfezionamento con prestigiosi docenti di fama internazionale quali: Pavel Vernikov, Arturo Bonucci, Andrea Noferini, Vincenzo Bolognese, Rocco Filippini, Franco Mezzena, Ilya Grubert. In programma musiche di L.v. Beethoven, G.F. Handel-J Halvorsen, K. Jenkins, R. Korakov, C. Gardel. A. Piazzolla.

Sabato 14 settembre -"Fantasie e Virtuosismi" Rocco Parisi, clarinetto e clarinetto basso; Maurizio Barboro, pianoforte. In programma musiche di R. Schumann, F. Chopin, F. Schubert, S. Rachmaninov, C. Debussy, F. Borne.

Domenica 22 Settembre – In collaborazione con l'Associazione Musicale di Massarosa - "Recital della pianista Giulia Cantaldo" - Musiche di Debussy, L.v. Beethoven, F. Chopin, F. Liszt.

Venerdi 27 Settembre – "Orchestra da Camera Luigi Boccherini". L'orchestra eseguirà musiche di E. Elgar, A. Piazzolla, G. Pugnani, F. Kreisler, B. Britten.

Alla fine di ogni concerto al pubblico presente è offerta gratuitamente dalla Farmacia Novelli, una degustazione del tipico liquore lucchese "La Biadina di Tista".

Inizio concerti ore 21

Ingresso € 7